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۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۲۲

مديركل فوريت ها و خدمات اضطراري شهرداري تهران:

لايروبي نهرها و كانالهاي شهر ؛ در فصل بارش مشكل آب گرفتگي نخواهيم داشت

مديركل فوريت ها و خدمات اضطراري شهرداري تهران از آمادگي مناطق براي مقابله با آب گرفتگي هاي احتمالي ناشي از بارندگي در سطح خيابانهاي شهر خبر داد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سامانه مديريت  ارتباطات شهرداري تهران ، ابراهيم مداحي با اشاره به اينكه لايروبي نهرها و كانالها از ابتداي مهرماه شروع شده و همچنان ادامه دارد، گفت: تمام نيروهاي مناطق 22 گانه شهرداري تهران شبانه روز در حال  فعاليت هستند تا به هنگام بارندگي هاي زمستاني هيچ مشكلي در خصوص آب گرفتگي نداشته باشيم.

وي افزود: در حال حاضر  به جز مشكل ريختن زباله و نخاله از سوي برخي از شهروندان و مغازه داران به داخل نهرها و جوي هاي آب مشكل ديگري وجود ندارد .

مديركل فوريت ها و خدمات اضطراري شهرداري تهران با تاكيد بر اين موضوع كه حوزه خدمات شهري در حال انجام كار فرهنگي درباره اين موضوع است، گفت : بيشتر زباله ها توسط صاحبان رستورانها ، اغذيه فروشان و برخي ديگر از مغازه داران در مناطق شمالي شهر به داخل نهرهاي كم عرض ريخته مي شود.

مداحي در خصوص اقداماتي كه مي توان در اين ارتباط صورت داد، افزود: ما به مناطق اعلام كرده ايم در صورت مشاهده چنين كاري ، به متخلفان در وهله اول اخطار داده شود و چنانچه تكرار شد از طريق شركت ساماندهي مشاغل اقدام به تعطيلي اماكن متخلف خواهيم نمود.

وي گفت: شهرداري تهران با توزيع سطل هاي ارزان قيمت در بين مغازه داران ، رستورانها و... تلاش كرده از ريختن زباله و نخاله در نهرها و كانال هاي آب جلوگيري كند.

مديركل فوريت ها و خدمات اضطراري شهرداري تهران افزود: توزيع اين سطل ها  از خيابانهاي اصلي كه بيشتر رستورانها و اغذيه فروشي ها در آنها مستقر هستند، شروع شده است.

کد مطلب 126769

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