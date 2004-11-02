لايروبي نهرها و كانالهاي شهر ؛ در فصل بارش مشكل آب گرفتگي نخواهيم داشت

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سامانه مديريت ارتباطات شهرداري تهران ، ابراهيم مداحي با اشاره به اينكه لايروبي نهرها و كانالها از ابتداي مهرماه شروع شده و همچنان ادامه دارد، گفت: تمام نيروهاي مناطق 22 گانه شهرداري تهران شبانه روز در حال فعاليت هستند تا به هنگام بارندگي هاي زمستاني هيچ مشكلي در خصوص آب گرفتگي نداشته باشيم.

وي افزود: در حال حاضر به جز مشكل ريختن زباله و نخاله از سوي برخي از شهروندان و مغازه داران به داخل نهرها و جوي هاي آب مشكل ديگري وجود ندارد .

مديركل فوريت ها و خدمات اضطراري شهرداري تهران با تاكيد بر اين موضوع كه حوزه خدمات شهري در حال انجام كار فرهنگي درباره اين موضوع است، گفت : بيشتر زباله ها توسط صاحبان رستورانها ، اغذيه فروشان و برخي ديگر از مغازه داران در مناطق شمالي شهر به داخل نهرهاي كم عرض ريخته مي شود.

مداحي در خصوص اقداماتي كه مي توان در اين ارتباط صورت داد، افزود: ما به مناطق اعلام كرده ايم در صورت مشاهده چنين كاري ، به متخلفان در وهله اول اخطار داده شود و چنانچه تكرار شد از طريق شركت ساماندهي مشاغل اقدام به تعطيلي اماكن متخلف خواهيم نمود.

وي گفت: شهرداري تهران با توزيع سطل هاي ارزان قيمت در بين مغازه داران ، رستورانها و... تلاش كرده از ريختن زباله و نخاله در نهرها و كانال هاي آب جلوگيري كند.

مديركل فوريت ها و خدمات اضطراري شهرداري تهران افزود: توزيع اين سطل ها از خيابانهاي اصلي كه بيشتر رستورانها و اغذيه فروشي ها در آنها مستقر هستند، شروع شده است.