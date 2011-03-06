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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۸:۵۹

وزیر کشور جدید مصر تعیین شد

وزیر کشور جدید مصر تعیین شد

رسانه های خارجی از تعیین "منصور العیسوی" به عنوان وزیر کشور جدید مصر خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منصور العیسوی به عنوان وزیر کشور جدید مصر معرفی شد تا این امر نشانه ای دیگری از کنار گذاشته شدن طرفداران حسنی مبارک رئیس جمهور مخلوع این کشور از پست های وزارتی باشد.

فعالان سیاسی و طرفداران دموکراسی پس از برکناری حسنی مبارک از قدرت در تاریخ 11 فوریه تاکنون در تظاهرات های خود پاکسازی کابینه مصر به ویژه وزارتخانه های دفاع، دادگستری، کشور و امور خارجه از عناصر وابسته به رژیم مخلوع مبارک را خواستار شده بودند.

عیسوی پس از انتصاب خود به عنوان وزیر کشور اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای برقراری امنیت و ثبات در مصر به کار خواهد گرفت.

گفتنی است منصور العیسوی به تلاش برای مقابله با فساد نزد مصری ها مشهور است.

کد مطلب 1267690

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