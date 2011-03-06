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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۱۴

تأثیرتخصص بر زندگی-2/

مطالعه فلسفه رابطه انسان با دیگران را عمیق‌تر می‌کند

مطالعه فلسفه رابطه انسان با دیگران را عمیق‌تر می‌کند

استاد فلسفه دانشگاه میشیگان با اشاره به اینکه فیلسوفان را به لحاظ فکری مانند کودکان می‌پندارند چرا که آنها هرگز از پرسیدن "چرا" دست نمی‌کشند، گفت: مطالعه فلسفه به عمیق شدن رابطه انسان با محیط می‌شود و نگاه او به محیط نیز عمیقتر خواهد شد.

دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت:  این موضوع رایج است که فیلسوفان را به لحاظ فکری مانند کودکان می‌پندارند. چرا که آنها هرگز از پرسیدن "چرا" دست نمی‌کشند.

وی تصریح کرد: یک فیلسوف چه وقتی که مشغول تحقیق و پژوهش است و چه زمانی که مشغول انجام کارهای روزمره خود است، مشغول تفکر و پرسش است. مطالعات و تحقیقات او بر نوع زندگی وی تأثیر می‌گذارند و در مورد چیزهایی که  در پیرامون او هستند اعم از چیزها و پدیده‌های طبیعی و اجتماعی غور می‌کند و در مورد آنها تفکر و اندیشه می‌کند. همه اینها تأثیر مطالعه و دانش او بر زندگی است.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: فیلسوف از اینکه با دیگران در مورد مسائل بحث و گفتگو کرده و آنها را مورد واکاوی قرار دهد لذت می‌برد و از این رهگذر چیزهای زیادی می‌آموزد.

وی با اشاره به اینکه در مورد هر موضوع، فلسفه‌ای برای آن موضوع وجود دارد، گفت: در مورد هر موضوع پیش فرضها و فرضهایی وجود دارند که می‌توان با مطالعه انتقادی در مورد آنها بحث و گفتگو کرد. می‌توان در مورد کارکرد کنونی آن موضوع بحث کرد و همچنین در مورد اینکه این کارکرد چگونه می‌تواند بهتر شود.

اندرسون یادآور شد: اینکه چگونه کارکرد یک چیز می‌تواند بهتر شود را در دو بعد می‌توان بررسی کرد. بعد اول پیش فرضها و بعد دوم روش است. می‌توان با بازبینی پیش فرضهای یک چیز و پدیده و نگاه نقادانه آنها را مورد واکاوی مجدد به منظور کارکرد بهتر قرار داد.

استاد فلسفه دانشگاه میشیگان تصریح کرد: گاهی بهتر شدن کارکرد چیزی یا پدیده‌ای از رهگذر اتخاذ متد و روشی متفاوت با آنچه در گذشته اعمال می‌شده حاصل می‌شود. به عبارت دیگر گاهی پیش فرضها باید تغییر کنند و گاهی روش و رویکرد به موضوع. از اینرو اعتقاد دارم مطالعه فلسفه به عمیق شدن رابطه انسان با محیط منجر و نگاه او به محیط نیز عمیقتر خواهد شد.

کد مطلب 1267691

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