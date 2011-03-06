دکتر الیزابت اندرسون استاد فلسفه و مطالعات زنان در دانشکده جان رالز دانشگاه میشیگان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تأثیر حوزه تخصصی بر زندگی افراد گفت: این موضوع رایج است که فیلسوفان را به لحاظ فکری مانند کودکان می‌پندارند. چرا که آنها هرگز از پرسیدن "چرا" دست نمی‌کشند.

وی تصریح کرد: یک فیلسوف چه وقتی که مشغول تحقیق و پژوهش است و چه زمانی که مشغول انجام کارهای روزمره خود است، مشغول تفکر و پرسش است. مطالعات و تحقیقات او بر نوع زندگی وی تأثیر می‌گذارند و در مورد چیزهایی که در پیرامون او هستند اعم از چیزها و پدیده‌های طبیعی و اجتماعی غور می‌کند و در مورد آنها تفکر و اندیشه می‌کند. همه اینها تأثیر مطالعه و دانش او بر زندگی است.

مؤلف "ضرورت یکپارچگی" گفت: فیلسوف از اینکه با دیگران در مورد مسائل بحث و گفتگو کرده و آنها را مورد واکاوی قرار دهد لذت می‌برد و از این رهگذر چیزهای زیادی می‌آموزد.

وی با اشاره به اینکه در مورد هر موضوع، فلسفه‌ای برای آن موضوع وجود دارد، گفت: در مورد هر موضوع پیش فرضها و فرضهایی وجود دارند که می‌توان با مطالعه انتقادی در مورد آنها بحث و گفتگو کرد. می‌توان در مورد کارکرد کنونی آن موضوع بحث کرد و همچنین در مورد اینکه این کارکرد چگونه می‌تواند بهتر شود.

اندرسون یادآور شد: اینکه چگونه کارکرد یک چیز می‌تواند بهتر شود را در دو بعد می‌توان بررسی کرد. بعد اول پیش فرضها و بعد دوم روش است. می‌توان با بازبینی پیش فرضهای یک چیز و پدیده و نگاه نقادانه آنها را مورد واکاوی مجدد به منظور کارکرد بهتر قرار داد.

استاد فلسفه دانشگاه میشیگان تصریح کرد: گاهی بهتر شدن کارکرد چیزی یا پدیده‌ای از رهگذر اتخاذ متد و روشی متفاوت با آنچه در گذشته اعمال می‌شده حاصل می‌شود. به عبارت دیگر گاهی پیش فرضها باید تغییر کنند و گاهی روش و رویکرد به موضوع. از اینرو اعتقاد دارم مطالعه فلسفه به عمیق شدن رابطه انسان با محیط منجر و نگاه او به محیط نیز عمیقتر خواهد شد.