محمود شیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شکست سنگین تیم فوتبال پیکان برابر نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: بازیکنان ما یک روز از نظر فنی نود هستند و یک روز 10 هم نیستند. متاسفانه در این بازی مهم آنها بازی خود را ارائه نداده و من از این مسئله بسیار ناراحتم.

وی ادامه داد: گل دوم تیم نفت روحیه بازیکنان ما را تخریب کرد و اگر آن گل را نمی خوردیم در نیمه دوم می توانستیم روند بازی را به سود خود تغییر دهیم در این بازی بازیکنان عراقی ما و میرزاپور نتوانستند توانایی‌های خود را ارائه دهند.

مدیرعامل باشگاه پیکان خاطرنشان کرد: هیچکدام از بازیکنان تیم ما در این دیدار در حد نام خودشان نبودند و حتی در زمین راه می‌رفتند. نوع بازی آنها در حد لیگ یک هم نبود واین مسئله باعث شد در این بازی مهم که 6 امتیازی بود، شکست بخوریم.

شیعی با بیان اینکه به دلیل عملکرد ضعیف بازیکنان این تیم آنها را بلافاصله بعد از بازی 3 میلیون تومان جریمه کرد، اظهار داشت: تیم ما نسبت به نیم فصل نخست بسیار بهتر شده است اما این نوساناتی که در بازیهای نفرات تیم دیده می شود نگران کننده است. ما در بازی با شهرداری بسیار خوب بودیم اما در این بازی عملکرد نفرات تیم بسیار ضعیف بود.

وی با تاکید بر اینکه بعید می‌داند پیکان جزو گزینه های سقوط به دسته اول باشد، تصریح کرد: ما 9 بازی دیگر تا پایان لیگ پیش رو داریم و با توجه به شرایط بسیار نزدیک تیمها در جدول رده بندی با یکی دو برد می‌توانیم از این وضعیت خارج شده و در لیگ برتر بمانیم.

شیعی در پایان گفت: به پیروزی در دیدار با نفت تهران بسیار امیدوار بودیم و حتی در هفته گذشته پاداش خوبی برای پیروزی مقابل شهرداری به بازیکنان داده بودیم و 10 درصد پیش قرارداد آنها را هم پرداخت کردیم اما در این بازی آنها بسیار ضعیف بودند و امتیاز مهم این بازی را از دست دادند.

دیدار تیم‌های نفت تهران با پیکان قزوین در هفته بیست و پنجم رقابت‌های لیگ برتر که عصر روز شنبه در ورزشگاه دستگردی برگزار شد، با نتیجه 4 بر یک تیم نفت تهران به پایان رسید.