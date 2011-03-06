به گزارش خبرگزاری مهر، راکت حامل جدیدترین ماهواره آب و هوایی ناسا روز گذشته چهارم مارس 2011 پس از پرتاب نتوانست خود را به مدار زمین برساند و در بخش جنوبی اقیانوس آرام سقوط کرد.

این راکت چهار مرحله ای که "تائوروس" نام داشت از سکوی ساحلی پایگاه هوایی وندنبرگ کالیفرنیا پرتاب شد و ماهواره ای به ارزش 424 میلیون دلار را با خود حمل می کرد. ماهواره ارزشمند "گلوری" برای مطالعه بر روی وضعیت اقلیمی زمین ساخته شده و قرار بود در مدار زمین قرار گیرد.

به گفته "عمر بائز" مدیر پرتاب این راکت عملیات پرتاب و رسیدن راکت به مدار ناموفق بوده و تمامی شواهد نشان می دهند این راکت به همراه ماهواره اش در جایی از اقیانوس آرام جنوبی سقوط کرده اند.

چند دقیقه پس از پرتاب، دماغه مخروطی راکت تائوروس دچار اختلال شد، اختلالی مشابه با نقصی که در سال 2009 در پرتاب همین راکت به وجود آمد و منجر به از بین رفتن یکی دیگر از ماهواره های ناسا شد که به منظور رصد میزان انتشار دی اکسید کربن در اتمسفر زمین ساخته شده بود.

راکت چهار مرحله ای تائوروس ارتفاعی برابر 27 متر داشته و می تواند ماهواره هایی تا وزن هزار و 590 کیلوگرم را به مدار زمین ببرد. ماهواره گلوری نیز به منظور مطالعه بر روی تعاملات میان انرژی خورشیدی و اتمسفر زمین با تمرکز ویژه بر روی ذرات معلق اتمسفر و نقش آنها بر روی شرایط اقلیمی زمین ساخته شده بود.

بر اساس گزارش بی بی سی، مقامات ناسا می گویند هنوز برای تعیین دلیل اختلالی که منجر به بروز این حادثه ناگوار شده بسیار زود است اما شواهد نشان می دهد به دلیل اینکه پس از پرتاب بخشی از راکت که باید از بدنه جدا می شد، به واسطه نقص فنی جدا نشد، راکت بسیار سنگین شده و نتوانسته ماهواره گلوری را تا ارتفاع 705 کیلومتری بالای سطح زمین بکشاند.