به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین اسلامی شامگاه شنبه در جلسه ستاد برگزاری هفته فرهنگی مازندران در استانداری افزود: جای بسی تاسف است که مازندران با پیشینه قدیمی و تاریخی به واسطه نداشتن موزه باید آثار تاریخی آن زیرخروارها خاک تلمبار شود.

وی خاطر نشان کرد: زبان مازنی به اعتبار اینکه هم تراز با زبان فارسی است و مازندرانیها پیش از تشیع در جهان قدمت داشته اند دارای مشاهیر بزرگی در طول تاریخ است.

این تاریخ نگار مازندران با اشاره به اینکه مدیریت ارشد استان و معاونان استانداری دارای سبقه و اعتقاد فرهنگی هستند تصریح کرد: باید در این برهه زمانی در حوزه فرهنگ و هنر مازندران اتفاقات نابی صورت گیرد.

اسلامی با بیان اینکه درد همه مدیران مازندران، فرهنگی است یادآور شد: برای اجرای هفته فرهنگی، دستگاههای اجرایی و فرهنگی باید نظارت، هدایت و راهنمایی داشته و اجرای برنامه های فرهنگی را به نهادهای فرهنگی خصوصی و مردم نهاد واگذار کنند.

وی با اظهار تاسف از اینکه ساری تنها مرکز استان بدون موزه کشور است افزود: پیگیری های دوستان میراث فرهنگی استان از مقامات مسئول کشوری ره به جایی نبرده است.

وی با اشاره به اینکه جدی گرفتن به فرهنگ بومی مازندران سبب بیمه آیندگان ما می شود گفت: آموزش و پرورش ساعاتی را در هفته به صحبت کردن به زبان مازنی با دانش آموزان اختصاص دهد.

حجت الاسلام عباس علی ابراهیمی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به اجرای برنامه های شاد فرهنگی نوروز 90 در استان اظهار داشت: جشنواره های ایام نوروز با تاکید بر موسیقی بومی، آیین های بومی و هنر بومی طراحی شده است.

وی افزود: فرهنگ مازندران برخاسته از فرهنگ دینی و ملی بوده و پیشنهاد می شود هفته فرهنگی مازندران در آبان ماه برگزار شود.