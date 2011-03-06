ادعای معاون وزیر خارجه انگلیس درباره ایران هسته ای

به گزارش خبرگزاری مهر، "آلیستر برت" در گفتگوی روز گذشته خود با بی‌بی‌سی در سخنانی متناقض گفت که ایران می تواند به تکنولوژی صلح آمیز هسته ای دست یابد، اما برای فعالیت صلح آمیز هسته ای نیازی به غنی سازی اورانیوم ندارد.



وی با تاکید بر ضرورت ادامه مذاکرات هسته ای میان ایران و گروه ۱+۵ گفت که نتیجه مذاکرات اخیر در استانبول "بسیار ناامید کننده" بود، اما فرصت برای گفتگوی جدی هنوز وجود دارد.



برت گفت: ما طرفدار گفتگوهای بیشتر هستیم، ولی موضوع و هدف چنین گفتگوهایی باید روشن باشد مذاکراتی که کمترین فایده ادامه آن برای ایران این است که تشدید تحریم ها را به تعویق می اندازد.



وی در ادامه با این ادعا که تحریم های جدید و فشارهای اقتصادی بیشتر ایر را به میز مذاکرات بازگرداند افزود، اگر ایران به برنامه ساخت سلاح اتمی ادامه دهد فاجعه ای برای همه، به ویژه برای منطقه خواهد بود و معاهده منع گسترش سلاح های اتمی معنای خود را از دست خواهد داد.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا ایران هسته ای به گونه ای که عده ای می گویند اجتناب ناپذیر است یا خیر و اینکه آیا باید این را پذیرفت یا نه؟ ضمن تلاش برای غیر نظامی جلوه دادن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران مدعی شد: "گمان نمی کنم که هیچ یک از اعضای گروه ۱+۵ یا بقیه اعضای جامعه جهانی این موضوع را بپذیرد. فکر نمی کنم که ایران مسلح به سلاح اتمی در منطقه تحمل شود. بریتانیا در تلاش است پیمان منع گسترش تسلیحات اتمی را در سطحی گسترده تر اجرا کند و امیدوار است که در کنفرانسی در سال ۲۰۱۲ با جامعه جهانی به این توافق برسد که نه تنها ایران، بلکه کل منطقه را عاری از سلاح های اتمی نگه دارند.