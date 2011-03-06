مصرف زیاد گوشت قرمز خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها جزء بهترین منابع پروتئین هستند، اظهار داشت: مصرف این گروه مواد غذایی برای رشد، خون‌سازی و سلامت دستگاه عصبی لازم است و بسیاری از کودکان و نوجوانان الگوهای غذایی نادرست دارند و به مقدار کافی از مواد غذایی گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها استفاده نمی کنند.

وی افزود: مصرف گوشت برای ارتقای سلامتی، افزایش سطح ایمنی و رشد و نمو مناسب لازم است و برای اطمینان از عملکرد مناسب ذهن و یادگیری درست، مصرف آن ضرورت دارد.

به گفته عبداللهی، افرادی که به خوردن ماهی عادت دارند کمتر به بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت، ورم مفاصل و آسم مبتلا می‌شوند و همچنین شانس ابتلای آنها به سرطان نیز کمتر است.

وی تاکید کرد: مصرف ناکافی از گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها روند رشد مغزی و فیزیکی کودکان و نوجوانان را کند می سازد و همچنین زیاده روی در مصرف گوشت قرمز میزان خطر ابتلا به سرطان سینه در زنان جوان را دو برابر افزایش می دهد.