  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۰:۴۸

مصرف زیاد گوشت قرمز خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش می دهد

مصرف زیاد گوشت قرمز خطر ابتلا به سرطان روده را افزایش می دهد

معاون دفتر بهبود تغذیخ جامعه وزارت بهداشت گفت: افرادی که در خوردن گوشت قرمز زیاده روی می ‌کنند 13 تا 15 درصد بیشتر در خطر ابتلا به سرطان روده بزرگ هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی با اشاره به اینکه گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها جزء بهترین منابع پروتئین هستند، اظهار داشت: مصرف این گروه مواد غذایی برای رشد، خون‌سازی و سلامت دستگاه عصبی لازم است و بسیاری از کودکان و نوجوانان الگوهای غذایی نادرست دارند و به مقدار کافی از مواد غذایی گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها استفاده نمی کنند.

وی افزود: مصرف گوشت برای ارتقای سلامتی، افزایش سطح ایمنی و رشد و نمو مناسب لازم است و برای اطمینان از عملکرد مناسب ذهن و یادگیری درست، مصرف آن ضرورت دارد.

به گفته عبداللهی، افرادی که به خوردن ماهی عادت دارند کمتر به بیماریهای قلبی و عروقی، دیابت، ورم مفاصل و آسم مبتلا می‌شوند و همچنین شانس ابتلای آنها به سرطان نیز کمتر است.

وی تاکید کرد: مصرف ناکافی از گروه گوشت، حبوبات، تخم مرغ و مغزها روند رشد مغزی و فیزیکی کودکان و نوجوانان را کند می سازد و همچنین زیاده روی در مصرف گوشت قرمز میزان خطر ابتلا به سرطان سینه در زنان جوان را دو برابر افزایش می دهد.
کد مطلب 1267696

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها