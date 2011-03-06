پایان نگارش"اشک سوره"/ سریع به داستان ضد جنگ رو نیاوریم

نصرت الله محمودزاده نویسنده و محقق ادبیات دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: نگارش جدیدترین رمانم که " اشک سوره" نام دارد به تازگی به پایان رسیده است .این اثر درباره زندگی رزمنده‌ای است که در جبهه‌های شمال غرب حضور دارد و در آن پشت پرده زندگی رزمندگانی که به‌طور ثابت در جبهه‌ها حضور داشتند روایت می‌شود.

وی گفت: زندگی در جبهه و پشت جبهه این رزمندگان و چگونگی حل مشکلاتشان از مطالبی است که در خلال روایت داستانی این کتاب، خواننده با آن آشنا می‌شود. در این رمان همچنین روبرو شدن انسان با حیوان و قرارگیری در یک موقعیت متفاوت وجود دارد. این حیوان یک پلنگ است که موجب نجات جان رزمنده می‌شود. ارتباط انسان و پلنگ در این رمان مانند داستان" در انتظار شاهد" است ولی به این موضوع از زاویه دیگری نگاه شده است.

این نویسنده افزود: ماجرای فردی که با نگاه مادی وارد جبهه شده و با نگاه معنوی از آن خارج شود، در "اشک سوره" روایت می‌شود. نوشتن رمان مدتی است به اتمام رسیده است و فعالیت‌های اولیه برای انتشارش انجام شده است و به زودی توسط انتشارات قدیانی زیر چاپ می‌رود. این کتاب با دیگر آثارم در تقابل است و چون در قالب رمان است آن را به انتشارات قدیانی سپردم. این کتاب با حجمی حدود 120 صفحه منتشر خواهد شد.

محمودزاده ادامه داد: باید روی آثار دفاع مقدس به صورت معنایی کار شود و در عناصر رمان و داستان محصور نشود. آنچه باعث ماندگاری رزمندگان می‌شود حوادث و اتفاقات شگرف نبود بلکه مطالب معنوی و قدرت ایمان علت این ماندگاری است که به نظرم باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد. با مطالعات و تحقیقاتی که در این بخش انجام دادم متوجه شدم در بخش رمان جنگ، دچار فقر هستیم.

نویسنده کتاب "عقیق" گفت: گرچه ادعا می‌کنیم رمان می‌نویسیم اما این رمان‌ها اگر در تکنیک هم ضعف نداشته باشند، در زمینه پیامشان سهل‌انگاری می‌شود. خوب است در این حوزه به رمان‌های جنگی که در روسیه و دیگر کشورهای اروپایی نوشته شده است، دقت بیشتری کنیم و قبول کنیم که جنگ ما مسائل معنایی دارد. بد یا خوب بودن رمان‌های جنگی خارجی مد نظرم نیست اما اگر معنا را در آثار دفاع مقدسمان نیاوریم، بعد از چند سال دیگر حرفی برای گفتن مقابل رمان‌های کشورهای مذکور نخواهیم داشت.

وی افزود: حوادث را باید به عنوان واقعیت‌های رمان قبول کنیم ولی محور کار قرار ندهیم. هنگام نگارش کارهای جنگی محکم‌تر باشیم و به سمت داستان ضدجنگ نرویم. داستان‌های ضد جنگ در روسیه و دیگر کشورهای اروپایی با استقبال خوبی مواجه شد. نمی‌خواهم بگویم داستان ضد جنگ ننویسیم اما می‌طلبد که نویسندگانمان در برابر بعضی فضاسازی‌ها زود عقب‌نشینی نکنند و سریع به سراغ ضد جنگ نروند. ما نیاز به تشویق یا تکفیر دیگران نداریم.