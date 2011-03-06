بازگشایی خیابان امام(ره) ارومیه/ طرح جامع ترافیک تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه بازگشایی امتداد خیابان امام (ره) ارومیه در مطالعات جامع شهری و مطالعات جامع ترافیک شهر مورد تاکید قرار گرفته، افزود: این طرح با هدف روان سازی ترافیک در سفر استانی هیئت دولت نیز تصویب شده که طی جلسه ای با مسئولان عالی رتبه کشوری و لشگری تفاهم نامه اجرایی آن امضا و پیش بینی می شود پس از اتمام طراحی های اولیه از نیمه دوم سال آینده این طرح نیز اجرایی شود.

وی همچنین از احداث خطوط پر سرعت اتوبوسرانی BRT از نیمه دوم سال آینده در سطح شهر ارومیه خبر داد و بیان داشت: مطالعات احداث خطوط پر سرعت اتوبوسرانی طی نیمه نخست سال آینده اجرا و از نیمه دوم نیز عملیات اجرایی آن در مسیرهای به طول 9 کیلومتر آغاز می شود.

آغاز عملیات اجرایی طرحهای عمرانی ترافیکی ارومیه از سال 95

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه اظهار داشت: این خطوط در مسیر بلوارهای هفت تیر، ولی عصر، مدنی یک و دو، ارتش، حجت الاسلام حسنی، آهن دوست، فرهنگیان و ایثار ایجاد می شوند.

محمودی در ادامه اصلاح هندسی و توسعه شبکه معابرشامل احداث تقاطع غیر همسطح در میدان مادر، تقاطع بهشتی- عدالت، میدان نماز و میدان انقلاب را از جمله برنامه شاخص در راستای ایجاد خطوط پر سرعت اتوبوسرانی طی مرحله دوم این طرح که تا پایان سال 95 به اتمام می رسد، عنوان کرد.

وی احداث ایستگاههای اتوبوس، راه اندازی خط شماره 2اتوبوس پر سرعت در مسیر بلوارهای بهداری، نبوت، خیابانهای آیت الله کاشانی، امام خمینی (ره)، شهید مطهری، بلوار شهدا به طول هشت کیلومتر از دیگر اقدامات زیرساختی پیش بینی شده در این طرح جهت اجرا در فاز سه است.

این مقام مسئول از احداث پایانه تاکسیرانی و ون و همچنین احداث تقاطع های غیر همسطح در میدان امامت، میدان دفاع مقدس، میدان کسری، چهارراه کشتارگاه و تقاطع برق به باهنر جهت تسهیل تردد خودروها و کاهش معظل ترافیک در ارومیه خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه ها در قالب طرح درازمدت از سال 95 آغاز می شود.

تصویب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه/ اختصاص 15 هزار میلیارد ریال

محمودی همچنن با بیان اینکه مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه از دو سال گذشته با هدف بررسی وضعیت زیرساختها و گره های ترافیکی و ارائه الگوهای موثر و کاربردی در کاهش معضل ترافیک در محدوده شهر آغاز شده بود پس از تصویب در شورای ترافیک استان در اواخر مرداد ماه امسال جهت تصویب نهایی به شورای عالی ترافیک ارسال شد که طی روز گذشته با آغاز عملیات اجرایی آن توسط این شورا موافقت شد.

وی اعتبار برآورد شده جهت اجرای این برنامه را بالغ بر 15 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: این طرح در قالب سه برنامه کوتاه، میان و دراز مدت طراحی شده که عملیات اجرایی آن از ابتدای سال آینده آغاز و تا پایان سال 1405 به اتمام می رسد.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی ایجاد محدودیت ترافیکی در محدوده خیابانهای شهید باکری، آیت الله کاشانی، امینی، مدنی، شهید منتظری و خیابان شهید مطهری ارومیه، تغییر ساعت شروع و پایان فعالیتهای بخشهای مختلف اداری و اقتصادی شهر، مدیریت کارآمد پارکینگ های حاشیه خیابان و سطحی شهر، اصلاح هندسی و توسعه شبکه معابر شامل ایجاد تقاطع های غیر همسطح میدان مدرس، پل قویون، تقاطع برق-بهشتی و تقاطع ابوذر-کمربندی خاتم الانبیا را از جمله اقدامات کوتاه مدت پیش بینی شده در طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر ارومیه عنوان کرد .