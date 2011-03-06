زمین لرزه 5.1 ریشتری جنوب کرمان را لرزاند / سرگردانی مردم در معابر عمومی

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، زمین لرزه ای شدید به شدت 5.1 ریشتر دقایق ابتدایی بامداد یکشنبه منطقه زلزله خیز فاریاب در جنوب کرمان را به شدت تکان داد.

به گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه 5.1 ریشتری ساعت 12 دقیقه و 53 ثانیه صبح امروز روی داد و کانون این زمین لرزه نیز شهرستان تازه تاسیس فاریاب در جنوب کرمان ثبت شده است.

این زمین لرزه در عمق 19 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 57.14 درجه طول جغرافیایی و 28.30 درجه عرض جغرافیایی روی داد.

شدت این زمین لرزه به حدی گزارش شده است که مردم در نیمه شب از منازل مسکونی خارج شدند و ساعاتی را در معابر عمومی سرگردان بودند.

تعداد قابل توجهی از مردم نیز از ترس تکرار پس لرزه ها شب را در فضای باز گذراندند.

گسل فاریاب یکی از گسلهای فعال استان کرمان محسوب می شود که در سال جاری بارها شاiد بروز زمین لرزه بوده است.

استان کرمان 18 گسل فعال دارند که کلیه مناطق جمعیتی استان را در برگرفته است.

تاکنون گزارشی درخصوص خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده است.