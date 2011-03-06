تصاویر سریعترین قطار دنیا در ژاپن/ راه اندازی قطاری با سرعت 300 کیلومتر

به گزارش خبرگزاری مهر، این قطار جدید که حاصل تازه ترین فناوریهای پیشرفته کشور آفتاب تابان است "فشنگ هایابوسا" نام دارد. این قطار می تواند ظرف مدت 6 دقیقه سرعت خود را از صفر به 300 کیلومتر بر ساعت برساند.

این قطار فناورانه در مدت 3 ساعت و 10 دقیقه مسیر 675 کیلومتری توکیو تا "شین- آموری" در شمال این کشور را طی می کند.

براساس گزارش یورونیوز، این قطار در سال 2013 به رکورد سرعت 320 کیلومتر بر ساعت خواهد رسید.

با این سرعت بالا طبیعی است که قیمت بلیتهای این قطار نیز چندان پایین نیست. به طوریکه قیمت بلیت درجه یک با رکورد قیمت 385 هزار ین (3 هزار و 400 یورو) فروخته شده که این 23 برابر قیمت عادی بلیت است.

قیمت بلیتهای درجه ممتاز (گران کلاس) نیز تقریبا نجومی است.

بلیتهای کوپه های درجه ممتاز از 5 فوریه به فروش گذاشته شدند که 108 کوپه در 6 قطاری که در روز افتتاحیه وارد خدمت شدند تنها در مدت 20 ثانیه به فروش رفتند، اما بسیاری از کوپه ها باقی ماندند و در روزهای بعدی بر روی سایتهای حراج آنلاین به قیمت بالاتری به فروش رفتند.

ژاپن از سال 1960 دارای یک شبکه از قطارهای فوق پر سرعت است و به همین علت مسافران سفرهای زمینی را به هواپیما ترجیح می دهند.