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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

با رقابت 10 نامزد /

مجمع انتخابات هیئت فوتبال قم با حضور کفاشیان برگزار می‌شود

مجمع انتخابات هیئت فوتبال قم با حضور کفاشیان برگزار می‌شود

مجمع انتخابات ریاست هیئت فوتبال قم 24 اسفندماه به ریاست علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجمع روز سه شنبه 24 اسفند در محل هیئت فوتبال قم برگزارخواهد شد. برای انتخابات ریاست هیئت فوتبال قم 10 نفر نامزد هستند که برای کسب رای اعتماد اعضای مجمع با یکدیگر رقابت خواهند کرد. رمضان بیگی ریاست هیئت فوتبال قم را برعهده دارد.

قرار است علی کفاشیان برای شرکت درمجمع انتخابات هیئت فوتبال قم به همراه اسد اسدی مسئول امور استان‌های فدراسیون فوتبال عازم این شهر شود. کفاشیان همچنین قرار بود دیروز شنبه در مجمع انتخابات هیئت فوتبال سمنان شرکت کند که این مجمع لغو و به زمان دیگری موکول شد.
 
کفاشیان همچنین روز 18 اسفند برای شرکت در انتخابات ریاست هیئت فوتبال خوزستان راهی اهواز خواهد شد. درحال حاضر عامری گلستانی مسئولیت سرپرستی هیئت فوتبال خوزستان را برعهده دارد.
کد مطلب 1267704

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