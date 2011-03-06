تا سال 2013 در قدرت می مانم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، علی عبدالله صالح اعلام کرد که تا آخر دوره ریاست جمهوری خود در سال 2013 از قدرت کنار نخواهد رفت و در این رابطه پیشنهاد مخالفان مبنی بر کناره گیری از قدرت در سال جاری میلادی را نمی پذیرد.

یک مقام مسئول در دفتر ریاست جمهوری یمن در این رابطه در بیانیه ای اعلام کرد: انتقال مسالمت آمیز قدرت از طریق هرج و مرج و ناامنی صورت نمی گیرد و تنها از طریق برگزاری انتخابات انجام خواهد شد.

اظهارات علی عبدالله صالح برای باقی ماندن در قدرت در حالی مطرح می شود که شهروندان یمنی طی یک ماه گذشته با برپایی تظاهرات های گسترده در سرتاسر این کشور اعلام کرده اند که تنها خواهان سرنگونی رژیم دیکتاتوری علی عبدالله صالح هستند و وعده های دیگری را نخواهند پذیرفت.