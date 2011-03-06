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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۰۹

در آزاد راه قم - تهران/

برخورد اتوبوس با دو نیسان 9 کشته و مجروح برجای گذاشت

برخورد اتوبوس با دو نیسان 9 کشته و مجروح برجای گذاشت

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور با اشاره به واژگونی 33 درصد خودروها در تصادفات روز گذشته گفت: برخورد یک دستگاه اتوبوس با دو نیسان در آزادراه قم - تهران پنج کشته برجای گذاشت.

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته در کشور گفت: تخطی از سرعت مطمئنه با 16 درصد، توجه نکردن به جلو با 35 درصد و تجاوز به چپ با 18 درصد مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 33 درصد تصادفات منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 10 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: ساعت سه و 40 دقیقه بامداد یکشنبه در آزادراه قم - تهران یک دستگاه اتوبوس به علت توجه نکردن به جلو با دو دستگاه وانت نیسان برخورد کرده و پنج کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت.


 

کد مطلب 1267707

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