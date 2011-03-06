برخورد اتوبوس با دو نیسان 9 کشته و مجروح برجای گذاشت

سرهنگ پرویز سیاح البرزی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته در کشور گفت: تخطی از سرعت مطمئنه با 16 درصد، توجه نکردن به جلو با 35 درصد و تجاوز به چپ با 18 درصد مهمترین علل وقوع تصادفات روز گذشته بوده است.

وی ادامه داد: همچنین 33 درصد تصادفات منجر به واژگونی وسایل نقلیه و 10 درصد منجر به برخورد با عابران پیاده شده است.

معاون عملیات ترافیکی پلیس راه کشور اظهار کرد: ساعت سه و 40 دقیقه بامداد یکشنبه در آزادراه قم - تهران یک دستگاه اتوبوس به علت توجه نکردن به جلو با دو دستگاه وانت نیسان برخورد کرده و پنج کشته و چهار مجروح بر جای گذاشت.



