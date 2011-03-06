توضیح سازمان ثبت احوال در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سازمان ثبت احوال کل کشور در توضیحات خود درباره این خبر آورده است که: "با توجه به مطالبی که اخیراً در بعضی‌ رسانه‌های گروهی در خصوص اعتبار پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 90 دولت محترم مرتبط با صدور شناسنامه و صدور کارت ملی المثنی درجه گردیده است مطالب ذیل جهت تنویر افکار عمومی اعلام می شود:

1) نفس ورود رسانه‌های گروهی به لوایح و قوانین بودجه و تحلیل آن بدون تردیدی امر مبارک و میمونی است که نشان از توجه ویژه رسانه‌ها به موضوعات کلان کشور داشته و از سویی موید وجود فضای مطلوب نقد پذیری در مجموع دولتمردان می‌باشد که همیشه مورد تاکید و عنایت ویژه مقام معظم رهبری و ریاست محترم جمهوری اسلامی قرار گرفته است لکن ماموریت ذاتی رسانه‌های گروهی اقتضا می‌نماید تا به منظور امکان ارایه تحلیل صحیح و منطبق با واقعیات، اطلاعات مورد نیاز را از مراجع ذیربط و تخصصی در مجموعه‌های مرتبط با بودجه ریزی دریافت و سپس در اختیار افکار عمومی قرار دهند که چنین رویه پسندیده‌ای موجب ارتقای سطح کارشناسی و افزایش اعتماد عمومی نیز خواهد گردید.

2) ردیف اشاره شده در تحلیل مورد نظر از چند منظر قابل توجه می‌باشد که اهم آن به شرح ذیل تشریح می‌گردد:

الف: ردیف 20-530000 که اعتبار 15 میلیاردی را به خود اختصاص داده در لایحه بودجه جزو ردیفهای متفرقه و به صورت درآمد هزینه‌ای می‌باشد به عبارت دیگر اگرچه سقف 15 میلیارد تومان در بودجه لحاظ گردیده لکن پرداخت اعتبار مذکور به طور مستقیم متناسب با تحقق درآمدهای سازمان در سال 90 که بالغ بر 24 میلیارد تومان پیش‌بینی گردید انجام خواهد پذیرفت. قدر مسلم در چنین فرآیندی چنانچه تعداد شناسنامه کمتری صادر گردد و یا صدور کارت ملی المثنی کاهش یابد درآمد پیش بینی شده کاهش یافته و عملاًً پرداخت اعتبار پیش‌بینی شده در طول سال 90 که تخصیص نخواهد یافت جالب آن است که عملکرد ردیف مذکور در سال 89 نیز دقیقا ً‌موید توضیحات فوق می‌باشد به نحوی که به دلیل عدم تحقق درآمد پیش‌بینی شده در سال 89 عملاً تخصیص اعتبار مندرج در قانون بودجه سال 89 که بالغ بر 9 میلیارد تومان پیش‌بینی گردیده بود تا سقف 68 درصد مورد تایید قرار گرفته است.

ب: برخلاف مطالب درج شده در مقاله فوق‌الاشاره عنوان مندرج در مقابل ردیف مذکور مبنی بر صدور شناسنامه ناظر بر صدور شناسنامه اولیه (ولادت) تعویض شناسنامه افراد بالای 15 سال و المثنی می‌باشد. ناگفته پیداست درچنین حالتی می‌بایست تعداد صدور شناسنامه در سال 90 را یکبار دیگر مورد توجه قرار دهیم.

با توجه به چنین پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط مراجع ذیصلاح، در سال 90 حدود یک میلیون و 500 هزار ولادت، یک میلیون و 200 هزار تعویض شناسنامه بالای 15 سال و بالای 30 سال خواهد بود. اگر بخواهیم حجم اندک شناسنامه المثنی را نیز بدان اضافه نماییم تعداد شناسنامه مورد نیاز در سال 90 بیش از سه میلیون جلد خواهد بود که در یک محاسبه ساده ریاضی اعتبار مورد نیاز براساس اطلاعات نویسنده محترم نیز چندین برابر اعتبار پیش‌بینی شده می‌باشد که عمده آن از محل درآمدهای عمومی کشور تامین می‌گردد. ذکر این نکته ضروری است که صدور شناسنامه رایانه‌ای بالای 15 سال که در سال آتی می‌بایست در 570 اداره ثبت احوال در سراسر کشور راه اندازی گردد نیازمند تجهیزات رایانه‌های متعدد می‌باشد که این امر نیز از نگاه نگارنده محترم مغفول مانده است.

در پایان ضمن تشکر از آن رسانه محترم انتظار می‌رود با توجه به نقش حساس و تاثیرگذار رسانه‌های گروهی و همچنین برنامه‌های کلان سازمان ثبت احوال در کشور با رویکرد دولت الکترونیک و حمایتهای ارزشمند دولتمردان به ویژه ریاست محترم جمهوری زمینه‌ای فراهم نمایند تا ضمن انعکاس زحمات و تلاشهای ارزشمند کارکنان خدوم سازمان در سراسر کشور جلب حمایت بیشتر نظام بودجه‌ریزی کشور بیش از پیش را فراهم نماییم.

پاسخ مهر

1. در ردیف بیستم از صفحه 115 برنامه بودجه پیشنهادی سال 1390، تنها صدور شناسنامه و کارت ملی المثنی عنوان شده و اشاره ای به تعویض شناسنامه که مقوله ای جدا با صدور شناسنامه المثنی است نشده است.

2. نکته دیگر آنکه مسئولان سازمان ثبت احوال بارها عنوان کرده اند که تعویض شناسنامه افراد بالای 15 سال به دلیل کمبود اعتبارات فعلا در برنامه این سازمان وجود ندارد و تنها برای برخی از افراد که نیاز باشد این تعویض انجام می شود.