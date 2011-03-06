مسجد فرح آباد ساری موزه تشیع شمال می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله محمدپور شامگاه شنبه در جلسه بررسی هفته فرهنگی مازندران در استانداری افزود: مباحث فرهنگی در مازندران از غنای بالایی برخوردار هستند.

وی خاطر نشان کرد: گردشگران داخلی و خارجی بسیاری همه ساله به مازندران سفر می کنند و هفته فرهنگی مازندران نقطه آغازی برای معرفی استان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران با اشاره به اینکه موزه ها آیین تمام نمای مستند تاریخی هستند تصریح کرد: موزه منطقه ای تشیع در ساری ایجاد شود.

محمدپور با بیان اینکه ساماندهی ویلاهای استیجاری موضوع مسئله ساز استان است یادآور شد: با ایجاد مرکز زررواسیون اطلاع رسانی قصد داریم جلوی تابلوبدستان را در نوروز بگیریم.

عزیزالله محمدپور، مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به اینکه دبیرخانه دائمی هفته فرهنگی در استان تشکیل شود افزود: پیشنهاد می شود هشت تا 14 آبان ماه هر سال به عنوان هفته فرهنگی مازندران قلمداد شود.

روح الله معافی، سرپرست مدیریت امور جوانان مازندران با اشاره به اینکه بسیاری از مازنی ها هنوز تعداد کثیری از واژه های مازنی را نمی شناسند اظهار داشت: متاسفانه برخی آداب، رسوم و سنن با شتاب بسیاری به ورطه فراموشی رفته است.

وی با بیان اینکه اجماع فرهنگی برای تقویت فرهنگ بومی باید در استان ایجاد شود گفت: 140 سازمان مردم نهاد مازندران پتانسیل خوبی برای اجرای برنامه های فاخر در هفته فرهنگی هستند.

وی در پایان از راه اندازی دبیرخانه کشوری انتظار و مهدویت در سازمان ملی جوانان خبر داد.