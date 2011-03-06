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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۶

در ایام نوروز؛

20 گروه راهداری در جاده های کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

20 گروه راهداری در جاده های کهگیلویه و بویراحمد فعالیت می کنند

یاسوج - خبرگزاری مهر: مدیر کل راه و ترابری کهگیلویه و بویراحمد از آمادگی 20 گروه راهداری برای خدمت رسانی به مسافران نوروزی خبر داد.

منوچهر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج گفت:10 گروه ثابت و 10 گروه سیار نیز در ایام نوروزدر محورهای ارتباطی استان مستقر می شوند.

وی بیان کرد: همچنین هفت اکیپ تعمیراتی در این مدت در محورهای مواصلاتی استان فعالیت می کنند.

حبیبی اظهار داشت: هم اکنون ایمن سازی راه ها، خط کشی، تعمیر و نصب تابلوها و علائم اخطاری، انتظامی و مسیرنما و آشکار سازی نقاط حادثه خیز در حال انجام است.

وی عنوان کرد: در محورهای پرتردد استان از جمله محور بابامیدان - گچساران وگچساران - بهبهان،  کار روکش آسفالت به مسافت 10 کیلومتر در حال اجراست .

حبیبی بیان داشت: با توجه به اینکه این استان یک استان گردشگرپذیر است و به عنوان کلیدور شمال به جنوب و شرق به غرب مطرح است و  پیش بینی می شود امسال شاهد افزایش حضور مسافران نوروزی در این استان باشیم.

کد مطلب 1267712

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