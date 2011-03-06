اوباما باید تاریخ را مرور کند/ تجارب شکست انگلیس و روسیه در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "شیکاگو سان تایمز" در گزارشی درباره نکات مهم جنگ ویتنام و لزوم رعایت آن در جنگ افغانستان توسط دولت آمریکا نوشت: تفنگداران دریایی جنگ ویتنام تجارب ارزشمندی دارند که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باید به آنها توجه کند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به کتاب "بینگ وست" تحت عنوان "جنگ اشتباه" که به راهکارهای خروج از جنگ افغانستان پرداخته اشاره می کند. در این کتاب از دولت آمریکا خواسته شده تا بیشتر نظامیان خود را از افغانستان خارج کند و از صرف صدها میلیارد دلار در کشوری که تنها رویای تشکیل دولتی دموکرات را در آن دارد، دست بردارد.

روزنامه شیکاگو سان تایمز در ادامه این مطلب نوشت: دولت اوباما باید این کتاب را بخواند تا متوجه اشتباه خود در مورد سه برابر کردن شمار نظامیان به حدود 97 هزار نفر در افغانستان شود. رئیس جمهوری آمریکا نیاز دارد این کتاب را بخواند تا به درک بهتری درباره حوادث ناگوار نظامی در طول تاریخ دست یابد، همانطور که تاریخ نویسان متوجه آن شدند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه به هزینه هایی که کشورهای غربی در جنگ افغانستان متحمل شدند، اشاره می کند و می نویسد: انگلیس در سالهای 1839 تا 1919 تلاش کرد تا با سه جنگ، افغانستان را مدیریت کند که با شکست مواجه شد و در این راستا تنها 28 هزار انگلیسی کشته شدند.

روسیه نیز در دهه 1970 و 1980 با صرف هزینه های بسیار در جنگ افغانستان، در نهایت این کشور را رها کرد و در این راستا تنها 14 هزار نظامی کشته شدند.

این روزنامه آمریکایی در ادامه تاکید می کند: با وجود آنکه در جنگ افغانستان تاکنون هزار و 381 نفر از اعضای ارتش آمریکا کشته شدند و حدود 455.4 میلیارد دلار در این جنگ هزینه شد، بیشتردولتمردان ایالات متحده به این موضوع توجه نمی کنند.