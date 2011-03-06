به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی جلسه علنی امروز یکشنبه را با بررسی طرح استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو آغاز کردند.

سعدالله نصیری قیداری نماینده زنجان به عنوان یکی از موافقان استیضاح به مدت 10 دقیقه به دلایل خود برای استیضاح وزیر نیرو پرداخت.

وی با اشاره به بدهی های وزارت نیرو به یکی از شرکت های تولید کننده ترانسفورماتور در کشور گفت: وزارت نیرو 300 میلیارد تومان به شرکت ایران تفرانسفور بدهکار است و این موضوع موجب شده است که این شرکت تا مرز ورشکستگی 4200 نفر از کارگران و کارمندانش برود.

نماینده زنجان با بیان اینکه در اسناد بالادستی کشور و فرمایشات مقام معظم رهبری در حمایت از صنایع وتولیدات داخل کشوری و کمک به بخش خصوصی تاکید شده است، افزود: این شرکت تلاش بسیاری برای تولید ترانسفورماتورهایی که مورد نیاز وزارت نیرو است در داخل کشور انجام داده است. اما متاسفانه وزارت نیرو با عدم پرداخت بدهی کلان خود به این شرکت، شرکت ایران ترانفسور را به مرز ورشکستگی رسانده است.

نصیری با مطرح کردن این سئوال که آیا وزارت نیرو پول ندارد که پرداخت کند، افزود: پس چگونه است که وزارت نیرو مبالغ کلان چندین میلیون یورویی را برای خرید ترانسفور به کشورهای اوکراین، چین و هلند پرداخت می کند.

وی ادامه داد: وزارت نیرو 63 میلیارد تومان برای خرید ترانس به این کشورهای بیگانه داده است حال آنکه محصولاتی که خریداری می کند نیز تست آنها اشکال دارد و چرا باید ما در تولید محصولی به خودکفایی رسیده ایم باز هم از کشروهای خارجی خرید کنیم.

نماینده زنجان با بیان اینکه شرکت ایران ترانسفور به دلیل عدم پرداخت بدهی کلان وزارت نیرو مجبور شده است 190 میلیارد تومان از بانک ها تسهیلات دریافت کند افزود: چرا وزارت نیرو حتی 10 درصد بدهی های خود را به این شرکت پرداخت نمی کند.

وی گفت وزارت نیرو چندی پیش 12 ترانس به شرکت ایران ترانسفور سفارش داده است و این شرکت با وجود تحریم ها این ترانس ها را تهیه و آماده کرده است حال آنکه وزارت نیرو برای تحویل محصول خود و پرداخت بدهی به این شرکت مراجعه نکرده است.

نصیری عدم حمایت وزارت نیرو از صنایع و تولیدات داخل کشورو کمک به بخش خصوصی، گفت: آقای نامجو کاری کرده اند که 2 هزار شرکت خصوصی در کشور در اثر عدم پرداخت بدهی های دولتی گرفتارند و کارگرانشان نیز در حال بیکاری هستند.

نماینده زنجان افزود: انتظار این است که وزارت نیرو به صنایع کمک کند نه اینکه زمینه را برای بیکاری کارگران و گرفتار شدن شرکت ها فراهم کند.