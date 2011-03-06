52 فعال صنعت چاپ و تبلیغات در کردستان تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شامگاه شنبه با حضور جمعی از مسئولان ادارات و سازمان های دولتی استان نخستین جشنواره صنعت چاپ در استان کردستان برگزار و طی آن از 52 فعال عرصه چاپ و تبلیغات این استان تجلیل و تقدیر شد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این مراسم اظهار داشت: استان کردستان در حوزه چاپ و تبلیغات دارای استعداد و توانمندی های بسیار خوبی است که می طلبد با مشارکت و همراهی بخش دولتی و خصوصی در این زمینه اقدامات و برنامه های متناسب با نیازهای این استان اجرایی شود.

قباد میمنت آبادی با اشاره به جایگاه چاپ و تبلیغات در عصر حاضر با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ورود شیوه های نوین در این بخش، خاطرنشان کرد: بدون شک باید با حمایت دستگاه های دولتی و مشارکت خود فعالان این عرصه شیوه های چاپ و اطلاع رسانی به روز و بر اساس شیوه های نوین باشد.

وی افزود: با توجه به هم مرز بودن استان کردستان با کشور عراق و نیازهای این منطقه می توان در قالب یک برنامه مدون و مشخص نسبت به صدور خدمات فنی و مهندسی در این حوزه به کشور عراق اقدامات مناسبی را اجرا کرد.

در ادامه این جلسه مدیر کل تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز طی سخنانی با اشاره به اهمیت فعالیت در عرصه چاپ و اطلاع رسانی، گفت: فعالان این عرصه باید در راستای معرفی و تبلیغ توانمندی های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزهای کشور تلاش کنند.

علیرضا کریمی بیان داشت: امروز به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نوعی بیداری اسلامی در منطقه شکل گرفته و هر روز نیز بر دامنه این بیداری افزوده می شود و مردم کشورهای مسلمان با الگو گرفتن از نظام اسلامی تمامی حکام زورگو و ستمگر را سرنگون می کنند.

در ادامه این مراسم ضمن اجرای برنامه های مختلف فرهنگی و هنری، از 52 فعال صنعت چاپ و تبلیغات استان کردستان تجلیل و تقدیر به عمل آمد.