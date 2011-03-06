1500دانش آموز در مراکز استثنایی کهگیلویه وبویراحمد تحصیل می کنند

سید علی نیکنام در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: این تعداد در 20 مرکز مستقل و 13مرکز ضمیمه در سه دوره ابتدایی، راهنمایی و متوسطه تحصیل می کنند.

وی بیان کرد: دانش آموزان استثنایی در سال گذشته 9 مقام کشوری در بخش های فرهنگی، هنری و ورزشی کسب کردند.

نیکنام اظهار داشت: با توجه به پراکندگی جمعیت در استان، فقر شدید خانواده‌ها نیاز به احداث یک مرکز خوابگاه شبانه ‌روزی ویژه دانش آموزان استثنایی در استان احساس می‌شود.

وی همچنین بیان داشت: باید نسبت به این دانش آموزان تغییر نگرش صورت گیرد و نباید مردم به این دانش‌آموزان به دید ترحم و افراد ناتوان نگاه کنند بلکه باید بیشتر به توانمندی‌های آنان توجه داشته باشند.