ساخت خانه های 24 ساعته/ رشد قارچ گونه حاشیه نشینی در کرمان ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، کلانشهر کرمان به عنوان یکی از مهمترین مراکز جمعیتی جنوبشرق کشور طی سالهای اخیر شاهد رشد روز افزون پدیده حاشیه نشینی و آلونک نشینی افرادی شده است که با مهاجرت به شهرها چاره ای جز تصرف اراضی و ساخت و سازهای غیرقانونی برای سکونت خود نمی بینند.

در این میان پدیده زمین خواری نیز مزید بر علت شده است و بسیاری از افراد کم درآمد برای ساخت مسکن در دام این افراد گرفتار می شوند و در نهایت به جمع صدها هزار حاشیه نشین شهر کرمان می پیوندند.

هر چند که زمین لرزه های بم و زرند یکی از مهمترین دلایل افزایش موج مهاجرت به شهر کرمان عنوان شده است اما نباید از نظر دور داشت که خشکسالیهای سیزده ساله کرمان بدون شک موج دوم و اخیر حاشیه نشینی در کرمان را در کنار سیاست های خدمات دهی به حاشیه نشینان شهر کرمان را موجب شده است.

رشد افقی کرمان ادامه دارد / افاغنه ساکنان حاشیه کرمان

هم اکنون در مناطق مختلف حاشیه شهر کرمان رشد افقی شهر به وسیله ساخت و سازهای غیر قانونی ادامه دارد و این مسئله در کنار مخدوش کردن چهره شهر کرمان موجب بروز آسیبهای اجتماعی، فرهنگی و امنیتی نیز در استانی شده است که 10 درصد جمعیتش را اتباع بیگانه تشکیل می دهند.

متاسفانه بخش عمده ای از جمعیت حاشیه نشینهای اطراف شهر کرمان را این جمعیت قابل توجه افاغنه غیر مجاز تشکیل می دهند که علیرغم وعده های مسئولان همچنان کرمان را بهترین مکان برای اسکان خود یافته اند و طبق آمار موجود بیشترین میزان بروز جرایم خشن کرمان را نیز به خود اختصاص داده اند.

برخورد با پدیده های حاشیه نشینی و زمین خواری در این مناطق طی سالهای اخیر بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گرفت اما عملا پس از واگذاری خدماتی همچون، برق، گاز و آب به برخی از این مناطق حاشیه نشین و عدم پیشگیری از توسعه این ساخت و سازها باردیگر شاهد گسترش این مناطق در کرمان بودیم.

طبق گفته ساکنان این مناطق هر روز نیز بر تعداد این خانه ها افزوده می شود و قارچ گونه سراز خاک برمی دارند بطوریکه تنها طی 24 ساخت و به دور از چشم ماموران دستگاههای مربوطه بسیاری از این خانه ها که بیشتر به آلونک شباهت دارند ساخته شده اند.

کارشناسان شهری وجود این خانه های غیر مقاوم در شهر زلزله خیز کرمان را یکی از کانونهای بحرانی در صو ت بروز زمین لرزه شدید در کرمان می دانند.

این درحالی است که این شهرک ها که برخی از آنها به مرور زمان توانسته اند خود را به بدنه شهر کرمان متصل کنند و همچنان نامهای همچون زور آباد را با خود یدک می کشند در واقع کانون مشکلات اجتماعی و فرهنگی شهر کرمان محسوب می شوند.

زنگ خطر فرهنگی در حاشیه کرمان به گوش می رسد

فرماندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان حاشیه نشینی را یکی از بزرگترین معضلات کلانشهر کرمان برشمرد و بر کنترل این معضل تاکید کرد.

بهنام سعیدی افزود: این معضل در شهر کرمان روز به روز ابعاد جدیدی به خود می گیرد.

وی اضافه کرد: حاشیه نشینی از پدیده هایی است که دامن گیر شهر کرمان است و مشکلاتی چون مسائل امنیتی، بهداشتی و خدماتی را به دنبال دارد.

وی خاطر نشان کرد: با گسترش پدیده حاشیه نشینی زنگ خطر فرهنگی در مرکز استان به صدا در آمده است.

توسعه سکونتگاههای غیرمجاز باید کنترل شود

سعیدی با بیان اینکه برای مقابله با این پدیده اجتماعی اندکی دیر شده است، یادآورشد: تنها راه حل برای جلوگیری از گسترش این پدیده اجتماعی در شرایط کنونی جلوگیری از ساخت سکونتگاههای غیر قانونی در حواشی شهر است.



وی تصریح کرد: مسائل امنیتی در حاشیه شهر کرمان با ساماندهی مناسب این قسمت از شهر از وضعیت مطلوبتری برخوردار خواهد شد.

یک سوم جمعیت بزرگترین استان کشور در کرمان زندگی می کند

شهردار کرمان که از ابتدا یکی از منتقدان واگذاری برخی خدمات شهری به مناطق حاشیه نشین کرمان بوده است نیز در خصوص این مشکل شهر کرمان گفت: حاشیه نشینی در کرمان طی سالهای اخیر افزایش یافته و جمعیت این مناطق شاهد رشد روز افزونی بوده است.

ابوالقاسم سیف الهی افزود: شهر کرمان به دلایلی طی سالهای اخیر شاهد حاشیه نشینی گسترده بوده است و این روند باید متوقف و حاشیه نشینان ساماندهی شوند.

وی همچنین به حاشیه شهرها به عنوان کانونهای بزه کاری اشاره کرد و گفت: بچه های 5 ساله تا 10 ساله زیادی در این بخشها وجود دارند که از آموزشهای لازم بهره مند نمی شوند و با توجه به اینکه این افراد ممکن است به علت این کمبودها در سالهای آتی مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد کنند.

سیف الهی با اشاره به افزایش جمعیت حاشیه نشینان افزود: هم اکنون در شهر کرمان یک سوم جمعیت کل بزرگترین استان کشور زندگی می کنند.

گسترش حاشیه نشینی در کرمان نگران کننده است

نماینده مردم کرمان در مجلس نیز چندی پیش با ابراز نگرانی از افزایش حاشیه نشینی در کرمان خواستار پیشگیری از حاشیه نشینی و رفع مشکلات کنونی شد.

غلامرضا کرمی با اشاره به حاشیه نشینی در کرمان گفت: ایجاد کمربند سبز در اطراف شهر کرمان از گسترش بی رویه شهر جلوگیری خواهد کرد.

وی در کنار حاشیه نشینی وجود بافت های فرسوده در شهر زلزله خیز کرمان را یکی از معضلات این شهر دانست.

این نماینده مجلس با اشاره به وجود هزار و 600 هکتار بافت فرسوده در کرمان گفت: یکی از دغدغه ها و نگرانی های ما در شهر کرمان بافت فرسوده و احتمال تخریب این بافت بر اثر زمین لرزه است.

زمین خواری در حاشیه کرمان کنترل شده است / شهرک های حاشیه ای کانون جرم

دادستان عمومی و انقلاب کرمان نیز حاشیه نشینی در کرمان را دارای ناهنجاریهای اجتماعی دانست و خواستار کنترل این کانونها شد.

یدالله موحد افزود: حل این مشکل باید به صورت جدی در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

وی تاکید کرد: کانونهای حاشیه نشینی که زمینه ساز جرم و مسائل و ناهنجاریهای اجتماعی است، باید به صورت خاص مورد بررسی قرار گیرد و با تدبیر و کار کارشناسی در جهت رفع کامل این معضل اقدام شود.

وی با اشاره به کنترل زمین خواری در شهر کرمان بخصوص در حاشیه های شهر گفت: باید با برنامه ریزی مناسب کانونها بحرانی در حاشیه شهر کرمان را کنترل کنیم.