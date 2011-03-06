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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۶

طرح روحانیان مروج سلامت در گلستان اجرا می شود

طرح روحانیان مروج سلامت در گلستان اجرا می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: برنامه روحانیان مروج سلامت با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی درقالب پروژه‌های فرهنگی مصوب شده سفر سوم ریاست محترم جمهور عملیاتی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیاوش مقصودلو استرآبادی صبح یکشنبه در نشست این معاونت افزود: ظرفیت سازی، توانمند سازی و مشارکت جامعه علاوه بر این که نتیجه ارتقای سلامت است پیش نیاز آن نیز است.

وی  از راهکارهای مداخله ای ترکیبی و چند بخشی به عنوان موثرترین راهکار ارتقای سلامت یاد کرد و تصریح کرد: ارگانهای دولتی، سازمان های مردم نهاد، مدارس و دانشگاه ها، رسانه های ارتباط جمعی، گروه های مذهبی و شوراهای اسلامی عمده ترین شرکا در این بخش هستند.
 
 معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: درصدد جلب شرکای جدید در فعالیت های مرتبط با سلامتی هستیم و ارتقای سلامت مستلزم تامین و توسعه محیط‌های حامی سلامت است.

وی افزود: برای جلب مشارکت بخش‌های مختلف باید سلامتی به عنوان هدف نهایی تعیین گردد چرا که سلامتی منبعی برای زندگی است و فعالیت‌هایی که موجب ارتقای کیفیت زندگی می‌شوند در حقیقت فعالیت‌هایی مرتبط با سلامتی هستند و تمامی بخش‌های توسعه در نهایت به کیفیت زندگی و رفاه افراد و جوامع نظر دارند.

مقصودلو تصریح کرد: همچنین افزایش سرمایه گذاری در توسعه آموزش سلامت در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و افزایش شبکه‌ها و ائتلاف‌های حامی سلامت در جامعه از جمله اهدافی است که آموزش سلامت مترصد دستیابی به آن است.
 
به گفته وی در سال 90 نیزعلاوه برتداوم و گسترش برنامه های مختلفی که در این راستا در سال 89 انجام شده است، اجرا می شود.
کد مطلب 1267721

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