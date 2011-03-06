طرح روحانیان مروج سلامت در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سیاوش مقصودلو استرآبادی صبح یکشنبه در نشست این معاونت افزود: ظرفیت سازی، توانمند سازی و مشارکت جامعه علاوه بر این که نتیجه ارتقای سلامت است پیش نیاز آن نیز است.

وی از راهکارهای مداخله ای ترکیبی و چند بخشی به عنوان موثرترین راهکار ارتقای سلامت یاد کرد و تصریح کرد: ارگانهای دولتی، سازمان های مردم نهاد، مدارس و دانشگاه ها، رسانه های ارتباط جمعی، گروه های مذهبی و شوراهای اسلامی عمده ترین شرکا در این بخش هستند.



معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: درصدد جلب شرکای جدید در فعالیت های مرتبط با سلامتی هستیم و ارتقای سلامت مستلزم تامین و توسعه محیط‌های حامی سلامت است.

وی افزود: برای جلب مشارکت بخش‌های مختلف باید سلامتی به عنوان هدف نهایی تعیین گردد چرا که سلامتی منبعی برای زندگی است و فعالیت‌هایی که موجب ارتقای کیفیت زندگی می‌شوند در حقیقت فعالیت‌هایی مرتبط با سلامتی هستند و تمامی بخش‌های توسعه در نهایت به کیفیت زندگی و رفاه افراد و جوامع نظر دارند.

مقصودلو تصریح کرد: همچنین افزایش سرمایه گذاری در توسعه آموزش سلامت در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی و افزایش شبکه‌ها و ائتلاف‌های حامی سلامت در جامعه از جمله اهدافی است که آموزش سلامت مترصد دستیابی به آن است.



به گفته وی در سال 90 نیزعلاوه برتداوم و گسترش برنامه های مختلفی که در این راستا در سال 89 انجام شده است، اجرا می شود.