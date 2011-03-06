دکتر چارلز تالیافرو استاد کالج سنت اولاف مینه‌سوتای امریکا و فیلسوف دین معاصر در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تحقیق "تاریخ شر" اظهار داشت: تحقیق "تاریخ شر" تحقیقی جامع و کامل در مورد مفهوم شر است.

وی افزود: مفهوم شر یکی از مسائل مورد توجه در فلسفه و سایر حوزه‌ها است. در مطالعات تاریخ اجتماعی، مطالعات تاریخ دین و تاریخ سیاست این مفهوم مورد توجه است.

تالیافرو با اشاره به اینکه در این تحقیق به بررسی و انعکاس این مفهوم در حوزه‌های مذکور پرداخته خواهد شد، گفت: همچنین این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که "شر" چه نقشی در تاریخ اندیشه ایفا کرده است.

وی تصریح کرد: این تحقیق قرار است در شش مجلد به چاپ رسیده و در آن فیلسوفانی از ایران نیز مشاکت خواهند داشت. این تحقیق هنوز در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و در حال حاضر برخی افرادی که قرار است در آن همکاری داشته باشند مشخص شده‌اند.

تالیافرو در پایان تأکید کرد که مخاطبان ایرانی را به تدریج از چگونگی انجام این تحقیق آگاه می کند.