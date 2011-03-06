تصاویر مخالفان در بند رژیم سعودی/ "الاحساء" مرکز سرکوب خاموش شیعیان

به گزارش خبرگزاری مهر، رژیم آل سعود در دهه های اخیر تنگ ترین دایره اختناق را علیه شیعیان اعمال کرده است. به واقع شیعیان در این سالها از آزادیهای مدنی محروم بوده و حق ابراز عقیده و نظر خود را نداشته اند.

البته مقامات آل سعود از هر گونه درز اخبار سرکوب شیعیان به خارج از این کشور در سالهای اخیر ممانعت به عمل آورده و به شدت با رسانه ها و نویسندگان آگاه و مستقل برخورد می کنند.

در این سالها شیعیان ساکنان منطقه شرقیه عربستان که بیشترین منابع نفتی شبه جزیره را در خود جای داده است، به شدت سرکوب شده و به زندان انداخته می شوند.

مقامات سعودی در بازداشت و زندانی کردن شیعیان نیز به هیچ کدام از قوانین حقوق بشری پایبند نبوده و بدون هیچ ابایی سرکوب خاموش و بی صدای شیعیان را ادامه می دهند.



شیخ توفیق العامر

البته این مسئله تنها منحصر به شیعیان عربستان سعودی نمی شود. در سالهای اخیر رژیم آل سعود هر گونه صدای مخالفی را که حتی از زبان اقشار اهل سنت مطرح شده است در نطفه خفه کرده و اجازه شکل گیری هر گونه جریان اعتراضی را نداده اند.

بر این اساس، مشاهده می شود که در تظاهرات روز جمعه خشم در عربستان علاوه بر شیعیان ساکن شرق شبه جزیره، اقشار اهل سنت ساکن ریاض (مقر حکومت آل سعود) پس از نماز جمعه به خیابان ها آمده و مخالفت خود را با این رژیم دیکتاتوری که تحت نظر وهابیت فعالیت می کند، ابراز می دارند.

اما مسئله زندانیان شیعه که برخی از آنان قریب به 20 سال بدون هر گونه محاکمه ای در زندان به سر می برند، موضوعی بسیار مهم است.

رسانه های خبری مستقل اخیرا تصاویری منتشر کرده اند که در آن زندانیان شیعه در منطقه الاحساء معرفی شده اند. برخی از این زندانیان مدت محکومیت خود را گذرانده اند اما همچنان در بازداشت هستند.

در این گزارش تصویری که از سوی شبکه الراصد با عنوان "الاحساء در بند" منتشر شده است، تصاویر جوانانی حضور دارد که شاید سن آنان از 18 سال نیز فرا تر نرود.

بر این اساس، خانواده های زندانیان شیعه در این سالها همواره در پی خبری از فرزندان در بند خود بوده و برخی پرونده این شیعیان را "زندانیان فراموش شده" می خوانند.



شیعیان در مسجدی در شهر الاحساء عربستان

آخرین مورد از بازداشت شیعیان در الاحساء نیز به چند روز پیش باز می گردد که رژیم آل سعود، "شیخ توفیق العامر" عالم دینی برجسته این منطقه را به علت اظهاراتش بازداشت و به زندان افکند.



نمایی از الاحساء

شیخ عامر اخیر خواستار بر چیدن تبعیض قومیتی و تغییر ساختار حکومتی در عربستان سعودی شده بود که رژیم آل سعود این اظهارات را بر نتافت و بلافاصله این عالم دینی را بازداشت کرد.

اما شیعیان منطقه شرقیه عربستان در برابر این اقدام سکوت نکرده و تظاهراتی گسترده در شهرهای مختلف این منطقه نفت خیز در راستای آزادی زندانیان سیاسی ترتیب دادند. نکته مهم دیگر اینکه مخالفان تاکید کرده اند که این تظاهرات را تا رسیدن به مطالبات خود ادامه خواهند داد و جمعه آتی نیز به تظاهرات اعتراضی خود را دامه می دهند.

خاطرنشان می شود الاحساء از شهرهای مهم شیعه نشین در شرق عربستان سعودی و در کرانه های جنوبی خلیج فارس است. در سالهای اخیر صدها شهروند شیعه به اتهامات واهی تفرقه افکنی مذهبی و قومیتی بازداشت شده و دهها مسجد و حسینیه نیز به دستور آل سعود تعطیل شده است.