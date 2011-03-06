موسیقی ترکمن؛ زخمه بر تار فراموشی

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، موسیقی ترکمن ریشه در عقاید مردم دارد و از آرزوهای آنان الهام می گیرد و مملو از تنوع و غنای ملی، حماسی و تاریخی است و از غمها، شادی ها، دوردها، شهامتهای مردمی سرچشمه می گیرد.

این نوع موسیقی نشانگر بیان وفریاد مشترک این قوم از ورای سالها کار و تلاش و مبارزه بوده است و متاسفانه در شناساندن نقش و جایگاه این میراث پرارزش که بزرگترین وسیله بیان خواسته های قوم ترکمن است، هرگز به شکل گسترده کوشش بعمل نیامده است.

دکتر مجید تکه که از نوزاندگان بنام موسیقی ترکمن است و سرپرستی گروه دولت محمد آزادی را برعهده دارد در این زمینه معتقد است: موسیقی ترکمن مانند موسیقی سایر ملل ریشه در عقاید مردم دارد.

موسیقی ترکمن تصویری است

وی که حدود 40 سال است نوای موسیقی ترکمن را با دوتار خود در گوش و جان دوستداران آن زمزمه کرده است، افزود: این موسیقی بشدت الهام گرفته از طبیعت است و مهمترنی وجه مشخصه آن، تصویری بودن این نوع موسیقی است.

وی اظهار داشت: در این نوع موسیقی نوزانده به زبان ترکمنی بخشی نامیده می شود و بخشی کلمه ای ترکمنی است که از معنای بخشیدن می آید و به این معناست که نوازنده ترکمن، هنرش را کامل به مردم بخشیده و بخشنده است.



تکه که از سال 61 تا 71 در جشنواره موسیقی فجر درتهران به اجرای برنامه پرداخت، و جوایز متعددی در زمینه های تکنوازی و .. را در کارنامه اش دارد، خاطرنشان کرد: بخشی های ترکمن، در طول تاریخ سراسر رنج و زحمت، شادی ها و آرزوهای مردم را با دوتار خود بازگو کرده اند.



دوتار کاملترین ساز ترکمن

وی در زمینه ساز دوتار عنوان کرد: دوتار ترکمن یکی از اصیل ترین و کاملترین سازهای موسیقی ترکمن است که دارای صدایی رسا و نافذ است و در عین سادگی ظاهری، سیار ساز کاملی است و اگر نوازنده ماهی باشید، می تواند برای شما همزمان چهار کار را نجام دهد.

موسیقی ترکمن در جشنواره های ملی مهجور

این نوازنده چیره دست ترکمن که با گروه خود در بیست و شمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر شرکت داشت، افزود: برگزاری جشنواره استانی و شرکت در آن بر رشد موسیقی تاثیر دارد ولی سالهای است که موسیقی محلی در جشنواره موسیقی کشور اهمیتی داده نمی شود.

تکه اظهار داشت: موسیقی محلی در جشنواره موسیقی مهجور مانده است و تا زمانی که از موسیقی بویژه موسیقی محلی حمایت نشود این نوع موسیقی نمی تواند پیشرفت چیمگیری داشته باشد.

وی عنوان کرد: حمایت مسئولان بویژه مسئولان فرهنگی از موسیقی محلی کافی نیست و مسئولان فرهنگی گلستان حتی اسم گروه ما را نمی دانند و در بنرهای تبلیغاتی جشنواره موسیقی امسال، اسم گروه به اشتباه درج شده بود و این بسیار مایه تاسف است.

مجید تکه با اشاره به زمانی که مازندران و گلستان هنوز تفکیک نشده بود، و یک استان بودند، اظهار داشت: در آن زمان رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت مازندران،بسیار برای موسیقی ترکمن ارزش قائل بود و حتی اسامی اعضای گروه را تک به تک می داتنست.

استاد موسیقی ترکمن گفت: من در حدود 40 سال فعالیت در عرصه موسیقی تمام تلاش خود را برای احیای موسیقی ترکمن و رساندن پیام به گوش جهانیان انجام داده ام.

وی با بیان اینکه کنسرت های مختلفی در کشورهای فرانسه، آلمان، سوئیس، ترکیه، ترکمستان و ... داشته است، افزود: این کنسرتها با استقبال فراوانی روبرو شده اند.

مجید تکه تاکید کرد: رشد و اعتلای موسیقی ترکمن فقط و فقط نیازمند حمایت مسئولان فرهنگی است.

وی با بیان اینکه حدود سه سال است که برای سالگرد مختومقلی فراغی شاعر و عارف نامدار ترکمن برنامه ویژه ای اجرا کردیم ولی تاکنون هزینه اجرای این کنسرت ها پرداخت نشده است و با این نوع حمایت ها نمی توان انتظار داشت که انیزه زیادی برای هنرمندان گمنام باقی ماند.

