تصویربرداری مجموعه تلویزیونی "عملیات 125" ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه تلویزیونی به نویسندگی آرش قادری با مشارکت سازمان آتش‌نشانی و به سفارش گروه فیلم و سریال شبکه تهران تهیه می‌شود.

در سری سوم "عملیات 125" عبدالرضا اکبری، ایمان صفا، امیررضا دلاوری، مجید مشیری، کاوه خداشناس، فلور نظری، مجتبی رجبی، افشین سنگ‌چاپ، محمد رفیعی، حمید جدیدی، مرجان شکوفکی، سیدمحمدحسین عمرانی، دانیال نوروش و شیوا خسرومهر بازی می‌کنند.

در این مجموعه بازیگر خارجی یروسل از موریتانی هم بازی می‌کند.

این مجموعه تلویزیونی 23 بهمن ماه کلید خورده و تصویربرداری ادامه دارد.



عوامل این پروژه عبارتند از ناظر کیفی و مشاور پروژه: علیرضا افخمی، نویسنده: آرش قادری، مدیر تولید: حسین لبافی، مدیر تصویربرداری: مصطفی احمدیان، طراح صحنه و لباس: حسین مجد، طراح چهره‌پردازی: نوید فرح مرزی، صدابردار: اصغر آبگون، برنامه‌ریز: خسرو نصیری‌خواه، دستیار اول کارگردان: مانی حق‌جو، منشی صحنه: شرف نسا نیرومند، جانشین تولید: مهدی مهابادی، عکاس: پوریا هنرمند و مدیر تدارکات: علی بهره‌مند.