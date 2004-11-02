شعر ضد بوش " هادي محمد زاده " در سايت شاعران ضد جنگ در آمريكا

به گزارش خبرنگار ادبي مهر ، در آستانه ي انتخابات رياست جمهوري آمريكا ، شعر ضد بوش اين شاعر ايراني با نام " در پنجره ها نارنجك منفجر مي كنند " به عنوان شعر هفته انتخاب شد .

آدرس اين سايت به اين قرار است : poetsagainstthewar.org/poemsftheweek.asp

در پنجره ها نارنجك منفجر مي كنند ...



چون خرسي در پي عسل

به چاه‌هاي نفت دست برد مي‌زني

و پالايشگاه بالا مي‌كشي

و از لب و لوچه‌ات قير چكه مي‌كند

سيگار برگِ مرگ تعارف سربازانت زدي

شامپانزه‌هاي جهان مشاوران دست راستت

كفتاران مشاوران دست چپت

چاه‌هاي نفت را مهريه زنت كرده‌اي

و چاه‌هاي گاز را كابين دخترت

با برادرانت در غار قايم باشك بازي مي‌كني

تو چشم مي‌گيري بن لادن قايم شود

و ملا عمر چشم مي‌گيرد تو قايم شوي!

در پنجره‌ها نارنجك منفجر مي‌كني

و كودكان افغان و فلوجه در آتش مي‌سوزند

ديوانه‌اي سنگي در چاه انداخت و جهان مشوش شد

صبحانه‌ات خوراك هسته‌اي

و شامت مغز ميمون و راديوم

اي بزرگ شده از شير نيروگاه‌ها

و پستانك‌هاي اتمي

اي تاب خورده در گاه‌واره‌ي اورانيوم

آقاي وارونه!

عالي‌جنابِ كج!

طناب دارت را بر برج پيزا ببند

تا از 11 سپتامبر پرت نشوي

عالي‌جناب گاوميش!

جهان آرام نمي‌شود تا هر فلسطيني و هر عراقي

يك بمب ساعتي است

از هواپيما سنگ دموكراسي بر سر مردم پرت مي‌كني

و مردم با سر بانداژ شده به تو سلام نظامي مي‌دهند

ببين چگونه موش آزمايشگاهي شاعران ضد جنگ شدي!

مغزت از شكمبه‌ي گوسفند

مردمك چشمت قير مذاب

گاهي مي‌شود براي خنده

از شكمبه‌ي گوسفند مغز ساخت

براي پرزيدنتي كه مثل مگس فكر مي‌كند

اي شبيه فرعون‌ها و موميايي‌ها

كه چون ميموني

از كشوري به كشوري و چاه نفتي به چاه نفتي ديگر مي‌پري

چقدر بايد در زباله‌هاي اتمي

دنبال آرامش بخشي براي رايس و قرص خوابي براي پاول بگردي

دنيا خاكروبه نيست

انسان‌ها زباله‌هاي اتمي نيستند

عالي‌جناب زباله!

وزير دفاعت انسان كاليو

مشاور دست راستت انسان اوليه

رايس انسان غار نشين

چون عنكبوت از آسمان آويزان شو!

تا زمين را ديگر چون تختي مستطيل نبيني!