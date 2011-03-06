به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی استیضاح وزیر نیرو به سخنان ناصری نژاد نماینده مردم شادگان و عضو کمیسیون انرژی مجلس که موافق استیضاح وزیر نیرو نیز بود گوش دادند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه نامجو فردی انقلابی و معتقد است افزود: اما ایشان به عنوان وزیر نیرو نتوانستند برنامه و مدیریت لازم را در زمینه تامین آب مورد نیاز در کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه وضعیت آب و هوای ایران به گونه ای است که همواره با بحران مواجه ایم و خشکسالی، سیل و فقدان و کمبود آب گریبان کشور را گرفته است، گفت: وزارت نیرو برنامه مشخصی برای آینده و تامین منابع آبی ندارد.

وی همچنین با انتقاد از اینکه وزیر نیرو دو برابر دیگر وزرا مورد سئوال خبرنگاران قرار گرفته است افزود: اما همواره جواب های نامجو تکراری و کلیشه ای است و برای مشکلاتی که مطرح می شود برنامه مشخصی ندارد.

ناصری نژاد با بیان اینکه فاضلاب نیز در کشور به یک بحران تبدیل شده است، به ویژه در مناطق مرزی نیز ما با این معضل مواجه ایم افزود: افاضلاب اهواز به صورت مستقیم وارد رودخانه کارون می شود و 2 میلیون جمعیت این شهر را با بحران مواجه کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس معضل خشکسالی را یکی دیگر از مشکلات جدی کشور عنوان کرد و افزود: تامین آب نیز از وظایف وزارت نیرو است که برای آن چاره ای اندیشیده نشده است.

وی همچنین اظهار داشت: خطر کمبود آب مشکلات زیادی را برای کشور بوجود آورده است که از جمله آن می توان به در خطر بودن حدود 2 میلیون و 400 هزار اصله نخل اشاره کرد که به دلیل کمبود آب در حال از بین رفتن است.