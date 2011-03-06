نمایشگاه مد یا موزه لباس!/ پاسخ وزیر ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه مد و لباس ایرانی - اسلامی روز گذشته در فرهنگسرای نیاوران بازگشایی شد تا باز هم علاقمندان به طراحی های بومی ایرانی اسلامی بتوانند از طرح ها و مدهای جدید که به دست هنرمندان خلاق ایرانی طراحی شده بازدید کنند اما این بار نیز بازدیدکنندگان همچون نمونه های مشابه شاهد طرح های تکراری و بعضا غیر کاربردی در این نمایشگاه بودند؛ طرح هایی که در همه نمایشگاه ها و جشنواره های پیش از این نیز ارائه شده بود و برای بازدیدکنندگان تازگی نداشت.

برخلاف گفته و تاکید "عیسی کشاورز" مسئول کارگروه تخصصی مد و لباس ایرانی و اسلامی در افتتاحیه این نمایشگاه که از رونمایی 50 اثر برتر و کاملا جدید خبرداده بود پس از بریده شدن روبان قرمز توسط وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وارد شدن بازدیدکنندگان به نمایشگاه، بازدیدکنندگان با فضایی موزه وار از طرح ها و لباسهای قدیمی و بیشتر بومی روبرو شدند.

در پلکان ورودی این نمایشگاه مانکنهایی با پوشش لباسهای اقوام لر و کرد در انواع و اقسام رنگ ها و مدل ها جاخوش کرده بودند که محلی برای عکسهای یادگاری برای برخی از بازدیدکنندگان شده بود و برخی دیگر تنها با تعجب به آنها نگاه می کردند و با واکنش تعجبی می گفتند که "آیا اینها جزو 50 اثر برتری است که برای اولین بار ارائه شده است."جالبتر اینکه در کنار این مانکنهای بومی سفره هفت سین نوروز نیز چیده شده بود تا بیشتر فضا را نمایشی نشان دهد.

فرزانه. م یکی از بازدیدکنندگان در هنگام ورود به نمایشگاه می گوید:" با سخنرانی که مسئولان نمایشگاه داشتند تصورم این بود که در هنگام ورود با طراحی های منحصر به فرد و کاملا جدید روبرو شوم، این طرح ها که همه بومی و قدیمی است و نوع جدیدی ندارد."

این واکنش نسبت به مانکنها مخصوص این بازدیدکننده نبود و اکثر افراد نیز عکس العملهایی مشابه این را داشتند.

در قسمت چادر سر نیز به غیر از یک تا دو طرح جدید، بقیه چادرها طرح ملی، قاجاری بودند که پیش از این نیز بارها در نمایشگاههای مد و لباس دیگر رونمایی شده بود.

در بخش مانتوی زنان نیز اکثر طرح ها در نمایشگاههای پیشین و مشابه ارائه شده بود. ضمن اینکه بیشتر این پوشش ها ذهن بازدیدکننده را به سمت لباسهای کارکنان زن شرکتهای هواپیمایی با همان برشها و دوخت ها اما با کمی تغییرات می انداخت.

افسانه. ر یکی از مدعوین و از فعالان بخش خصوصی در این باره می گوید: "تمام مانتوهای موجود در این قسمت نمایشگاه را بارها و بارها در نمایشگاههای دیگر که برگزار شده دیده ام و خلاقیت خاصی در آنها نیست. توقع می رفت که حداقل در این بخش شاهد طرح ها و مدلهای جدید باشیم که گویا اینگونه نیست."

در طبقه دوم نمایشگاه نیز باز هم لباسهای بومی محلی که در درب ورودی قرار داده بودند، تکرار شده بود و بازدیدکنندگانی را که برای 50 اثر کاملا جدید آمده بودند مایوس می کرد.

پوشش روسری خاص و غیراسلامی در نمایشگاه

نکته جالب در مانکنهایی که قرار بود لباسهای عمومی و رسمی را به نمایش بگذارند، نمایش روسریها و نوع بستن آن بود که توجه بازدیدکنندگان را به خود جلب می کرد. در اکثر مانکنها بستن روسری و شال به گونه ای تبلیغ شده بود که گردن و موی سر مانکن مشخص بود تا آنجا که بیساری از بازدیکنندگان معتقدند بودند این شیوه با پوشش اسلامی مغایرت دارد.

قیمت گران لباسهای عرضه شده

یکی از مسائل دیگری که در این نمایشگاه و سایر نمایشگاههای پیش از این نیز وجود داشت، قیمت بالای لباسهای ارائه شده است. بیشتر این پوشاکها به دلیل استفاده از پارچه های گران قیمت و دوختهای خاص قیمتهای بالایی دارند که تولید انبوه آن را دچار مشکل می کند. چرا که این پوشاکها نسبت به پوشاکهای ارائه شده در بازار بسیار گران قیمت هستند و برای خریدار مرقون به صرفه نیستند.

به طور مثال، قیمت یک مانتوی سنتی ساده در این نمایشگاه 75 هزار تومان یا یک مانتوی ساده مشکی ارائه شده 64 هزار تومان بود که نشان از این دارد که باز هم طراحان جدید مد و لباس به موضوع نرخگذاری و رابطه آن با تقاضا و عرضه بی توجهند.



ارائه نشدن لباسهای مردانه در نمایشگاه

همچنین در این نمایشگاه که قرار بود فرصتی برای تبلیغ و ارائه مد و لباسهای ایرانی اسلامی باشد اثری از لباسها و طراحی هایی برای مردانه نبود.

پاسخ وزیر ارشاد به خبرنگار مهر



در پایان این مراسم سید محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه به عنوان یک مسئول فرهنگی آیا مدهای ارائه شده در این نمایشگاه را مناسب زن ایرانی برای پوشش در مجامع عمومی می داند گفت: در این نمایشگاه دو دسته لباس ارائه شده بود که بخشی برای پوشش کوچه، بازار و خیابان و بخشی برای مجلس بود که قطعا نوع دوم مد نظر ما نیست.

حسینی در پاسخ به این سئوال که "قرار بود در این نمایشگاه 50 اثر جدید ارائه شود، اما بیشتر این لباسها، بومی و محلی هستند و جزو طرح های جدید حساب نمی شوند" گفت: از گذشته در ایران لباسها متنوع بوده و اینگونه نبود که همه مردم یکسان لباس بپوشند. به همین دلیل این لباسها در نمایشگاه ارائه شد تا شاید افرادی از استانهای دیگر هم علاقه مند به استفاده از آنها باشند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره گرانی پوشش های رسمی و اداری عرضه شده در این نمایشگاه و همچنین نمایشگاههای مشابه قبلی گفت: بنیادی را در این خصوص تشکیل داده ایم تا بتواند با همکاری سایر بخشهای دیگر این موضوع را پیگیری کند.

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فهیمه سادات طباطبایی