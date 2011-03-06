منچسترسیتی از سد ویگان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی در چارچوب هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر مقابل میهمان خود ویگان اتلتیک به پیروزی رسید. تک گل این دیدار را داوید سیلوا در دقیقه 38 به ثمر رساند.
هفته بیست و نهم رقابتهای لیگ برتر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:
* لیورپول - منچستریونایتد
* ولورهمپتون - تاتنهام
جدول رده بندی:
1- منچستریونایتد 60 امتیاز (28 بازی)
2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)
3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)
4- چلسی 48 امتیاز (27 بازی)
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18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)
19- ولورهمپتون 28 امتیاز (28 بازی)
20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)
1- منچستریونایتد 60 امتیاز (28 بازی)
2- آرسنال 57 امتیاز (28 بازی)
3- منچسترسیتی 53 امتیاز (29 بازی)
4- چلسی 48 امتیاز (27 بازی)
--------------------------------------------
18- بیرمنگام 30 امتیاز (27 بازی)
19- ولورهمپتون 28 امتیاز (28 بازی)
20- ویگان اتلتیک 27 امتیاز (29 بازی)
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