منچسترسیتی از سد ویگان گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، منچسترسیتی در چارچوب هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر با نتیجه یک بر صفر مقابل میهمان خود ویگان اتلتیک به پیروزی رسید. تک گل این دیدار را داوید سیلوا در دقیقه 38 به ثمر رساند.

هفته بیست و نهم رقابت‌های لیگ برتر امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می رسد:

* لیورپول - منچستریونایتد

* ولورهمپتون - تاتنهام