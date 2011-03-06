مصرف آب در گلستان 4 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی اکبر علیمرادی صبح شنبه در نشست این شرکت افزود: یکی از اهداف ما در اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها مدیریت مصرف بود که این حرکت جز با همراهی مردم استان گلستان میسر نخواهد شد.

رئیس کارگروه و انسجام بخشی صنعت آب و آبفا با اشاره به اینکه سلامت و بهداشت از نکات ضروری شهروندان بشمار می رود تاکید کرد: مردم کم مصرف نکنند بلکه درست مصرف کنند.



مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان گلستان گفت: با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها تمامی کنتورهای مشترکان به صورت مجزا واگذار خواهد شد.

علیمرادی از مشترکین استان خواست تا با مراجعه به امور آب فاضلاب شهر خود نسبت به تفکیک انشعاب آب خود اقدام کنند.



بیش از 260 هزار مشترک تحت پوشش آبفا گلستان هستند.