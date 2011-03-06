سالانه 81 هزار ایرانی به علت عوامل محیطی فوت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر احسان رفیعی منش با بیان این که عوامل محیطی در بروز بیماریهای دستگاه گوارش، مشکلات و عفونتهای تنفسی، حوادث غیر عمدی و ایدز موثر هستند گفت: با اجرای برنامه های پیشگیرانه، برنامه ریزی و مدیریت بهداشت محیط می توان از بروز بیماریها و در نتیجه مرگ و میر ناشی از آن جلوگیری کرد.

وی افزود: بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی عوامل محیطی در بروز 3/1 بیماریهای کودکان، 19 درصد سرطانها و 25 درصد مرگ و میر افراد در جهان ارتباط مستقیم دارد.

رفیعی منش با اشاره به اینکه در ایران سالانه 81 هزار نفر به علت عوامل محیطی جان خود را از دست می دهند خاطرنشان کرد: با افزایش مشارکت عمومی، همکاری بین بخشی، استفاده از فناوریهای نوین مناسب و برقراری عدالت اجتماعی به منظور توسعه برنامه های بهداشتی می توان از وقوع مرگ و میر در کشور جلوگیری کرد.

مدیر گروه تخصصی بهداشت محیط مرکز بهداشت خراسان رضوی توسعه خانه های بهداشت و اجرای طرح پزشک خانواده را از گامهای موثر وزارت بهداشت در کاهش مرگ و میر ناشی از عوامل محیطی برشمرد و گفت: فرهنگ سازی و ارتقا آموزشهای بهداشتی جامعه می تواند راهکاری مناسب در ارتقای سلامت جامعه باشد.