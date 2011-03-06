به گزارش خبرنگار مهر در قم، اکبر نبوی شامگاه شنبه در نشست تأثیر انقلاب اسلامی بر روند سینما با تأکید بر لزوم تدوین قانون سینما گفت: چون قانون سینما نداریم مدیران سینما سلیقه‌ای عمل می‌کنند درحالی که داشتن قانون بد بهتراز بی‌قانونی است.



وی در ادامه ابراز داشت: چون در سینما به حقوق و تکلیف دقت نشده به تدریج شاهد حضور کمرنگ مردم در سینمای بعد از انقلاب بوده‌ایم.



انقلاب اسلامی مولد یک جریان سینمایی در ایران بود



نبوی در عین حال با اشاره به تاثیر انقلاب اسلامی بر روند سینما خاطرنشان کرد: بعد از انقلاب اسلامی با یک جریان سینمایی روبرو هستیم و چه در عرصه فیلم کوتاه و چه در عرصه فیلم بلند شاهد تحول بوده‌ایم.



وی ادامه داد: فضای بازی که انقلاب اسلامی ایجاد کرد باعث تنوع و تعدد موقعیت‌ها و خلق آثار زیادی شد که مخاطبان زیادی را هم به خود جلب کرد.



جایزه‌های سینمای بعد از انقلاب صد‌ها برابر قبل از انقلاب است



نبوی در مقایسه سینمای قبل و بعد از انقلاب به تعداد جایزه‌های دریافتی سینمای ایران در جشنواره‌های بین المللی اشاره و تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی سینمای ایران بیش از دو هزار جایزه در جشنواره‌ها دریافت کرده در صورتی که قبل از انقلاب این تعداد بسیار محدود بود و غیرقابل مقایسه با هم است.



وی افزود: اکنون ضعیف‌ترین آثار و حتی فیلم فارسی‌ها واجد حداقلهای تکنیکی است و به سینما چه از سوی اهالی سینما و چه از سوی مسئولان سینمای کشور به عنوان یک جریان نگاه و جدی گرفته می‌شود.



مردم ایران خواستار سینمای دینی و فرهنگی هستند



این منتقد سینما با بیان اینکه ایدئولوژیک حرف زدن مختص سینمای لیبرال و مارکسیست‌ها است اذعان داشت: ما خواهان سینمای دینی و فرهنگی هستیم و باید سعی کنیم کمتر ایدئولوژیک به معنای گفته شده حرف بزنیم زیرا نگاه ایدئولوژیک در سینما موجب محدودیت و ایجاد فضای بسته می‌شود و با وضعیت فرهنگی کشور نیز مغایر است.



نگاه ایدئولوژیک در سینما موفقیتی ندارد



وی تاکید کرد: در همه دوران‌ بعد از انقلاب در میان گروههای مدیران، افرادی با این نگاه وجود داشته‌اند اما به دلیل فضای فرهنگی کشور نتوانستند موفقیتی به دست آورند.



رویکردهای فرهنگی دولت مناسب نیست



نبوی با اشاره به بودجه‌های فرهنگی که در دولت دهم به مباحث فرهنگی اختصاص می‌یابد ابرازداشت: رویکرد فرهنگی دولت مناسب نیست و نمونه آن را می‌توان در جشنواره فیلم فجر مثال زد؛ در جشنواره فیلم امسال فارغ از زحمات مدیران سینمایی و دبیر جشنواره جز جنجال و هیاهو با چیز دیگری روبه رو نبودیم.



ضعیف‌ترین داوری در جشنواره فیلم فجر امسال بود



وی خاطرنشان کرد: تقریبا به لحاظ داوری ضعیف‌ترین داوریها در جشنواره امسال نسبت به 29 دوره گذشته را شاهد بودیم و در ترکیب داوران کسی حضور داشت که من با دیدن ایشان در خلوت خودم شرمنده شدم.



این منتقد سینما اظهارداشت: این فردی که در هیئت داوری جشنواره امسال حضور داشت و بعد از آن هم در برنامه راز چند شب قبل از او دعوت کرده بودند از افرادی است که قریب به 20 سال است در سینمای هالیوود در حال تهیه کنندگی و یا تولید فیلم است و معلوم نیست صلاحیت دارد درباره سینمای ایران صحبت کند یا نه.



کشور از لحاظ سالن سینما فقیر است



وی با اشاره به مشکلات کنونی سینما خاطرنشان کرد: فقدان سالن سینما یکی از مشکلات است ما قبل از انقلاب 452 سینما داشتیم اما بعد از انقلاب 300 سالن فعال است که باید با جمعیت فعلی و آن دوران مقایسه شود.



نبوی با بیان اینکه در 100 شهرستان سالن سینما وجود ندارد اضافه کرد: در شهرهایی مانند تهران نیز که سینماهای زیادی وجود دارد پراکندگی جغرافیایی نامناسبی دارند و متناسبا با الگوی دهه 40 است البته در دوران شهردار جدید کارهای مناسبی انجام شده است.



وی افزود: اگر دولت بخواهد با بودجه فرهنگی کنونی تحول ایجاد کند باید تعداد زیادی سالن سینما در شهرهای مختلف ایجاد کند.

پراکندگی نامناسب سالن سینما در شهرهای بزرگ



نبوی با اشاره به فقر مطلق سالن سینما در کشور و بیان اینکه در ایران بیشتر طبقات متوسط به سینما می‌روند تصریح داشت: در شهرهای بزرگ با توجه به وضعیت شهر، یک خانواده متوسط برای دیدن یک فیلم باید به یک سفر دورن شهری دست بزند که مستلزم هزینه زیادی می‌شود و تنها هزینه بلیط سینما نیست که باید بپردازد و برای بسیاری از خانواده‌ها پرداخت این هزینه زیاد است.



وضعیت فیلم کوتاه نامناسب است



وی با اشاره به وضعیت فیلم کوتاه ادامه داد: وضعیت فیلم کوتاه وضعیت مناسبی ندارد و بخشی از آن ناشی از مدیریت‌های ضعیف سالهای گذشته است.



نبوی ابراز داشت: بدنه مسئولیت انجمن سینمای جوان تبدیل به یک سازمان اداری با مجموعه‌ای از کارمند شده است و تشخص و منزلت از فیلم کوتاه گرفته و جریان فیلم کوتاه منحرف شده است.



قانون سینمای ایران تدوین شود



وی در خاتمه تاکید کرد: باید قانون سینمای ایران تدوین و از طریق دولت به مجلس ارسال و تصویب شود زیرا بدقانونی بهتر از بی‌قانونی است و از اعمال سلیقه افراد می‌کاهد.