به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، امین شعبانی نماینده مردم سنندج در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه و بررسی طرح استیضاح مجید نامجو وزیر نیرو، در موافقت با این استیضاح اظهار داشت: سخنان موافقان با استیضاح به معنای موافقت با دولت نیست بلکه هدف ارزیابی وزارت نیرو طبق چشم انداز برنامه های توسعه است.

وی گفت: خوشبختانه مشکلات برق در چند سال گذشته تا حدودی حل شده اما در حوزه آب که بهره برداران آن کشاورزان هستند وزارت نیرو با توجه به اعتبارات گسترده خود در 3 سال گذشته اقدام قابل توجه ای انجام نداده است.

شعبانی گفت: سئوال من از وزیر نیرو این است که چرا با توجه به مشکلات موجود و تذکرات پیاپی نمایندگان و همچنین مصوبات سفرهای استانی رئیس جمهور، افزایش تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی این وزارتخانه هیچ برنامه ای برای پروژه های آبرسانی کشور ندارد.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: متاسفانه در سفرهای هیئت دولت به استانها به زهکشی توجهی نمی شود و به همین دلیل در سطح کشور شاهد از بین رفتن کشاورزی هستیم و متاسفانه به خاطر این سهل انگاری ها شاهد آبیاری سنتی هستیم.

وی تصریح کرد: این بی توجهی ها باعث شده تولیدات محصولات کشاورزی کاهش یابد. همچنین موجب بدهکاری کشاورزان شده و واردات گسترده میوه را به کشور شاهدیم.

نماینده سنندج خاطر نشان کرد: اگر به آبیاری آنطور که باید توجه می شد امروز شاهد واردات گسترده محصولات کشاورزی نبودیم بلکه باید در مقام صادر کننده ظاهر می شدیم.

وی گفت: امروز در استانهای ایلام، کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به خاطر تعطیلی پروژه ها شاهد مهاجرت بی رویه کشاورزان به شهرها هستیم.

شعبانی همچنین در بخش دیگری از سخنانش از جابجایی اعتبارات تخصیص داده شده به بخش کشاورزی از سوی وزارت نیرو گله کرد و گفت: این جابجایی اعتبارات موجب ضرر به کشاورزان شده است.