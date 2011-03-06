محمود شالویی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تعلل در برگزاری برخی از دوسالانهها مانند نقاشی، مجسمهسازی و تصویرگری که قرار بود امسال برگزار شوند، به خبرنگار مهر گفت: برای برگزاری دوسالانهها هیچگونه مشکل و مانعی برسر راه ما نیست.
وی از آمادگی کامل برای اجرایی شدن تمام دوسالانهها خبر داد: آمادگی کامل برای برگزاری دوسالانهها را داریم. بارها و بارها این موضوع را به انجمنهای هنری و تخصصی اعلام کردهیم و از آنها صمیمانه و مشفقانه خواستهایم در این امر مهم ما را یاری کنند.
شالویی در مورد مشکل اصلی در تعلل برخی از دوسالانهها عنوان کرد: با اینکه طرحهای عظیمی مثل جشنواره تجسمی فجر در برنامههایمان وجود دارد اما آمادگی داریم فردای روز افتتاح جشنواره، دوسالانهها را برگزار کنیم. متاسفانه گره کار در موضوعات بسیار جزئی است که همین مشکلات جزئی باعث شده است، دوسالانهها نه تنها در دوره مدیریت من بلکه در تمام دورهها به طور منظم برگزار نشوند.
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متاسفانه گره کار در موضوعات بسیار جزئی است که همین مشکلات جزئی باعث شده است، دوسالانهها نه تنها در دوره مدیریت من بلکه در تمام دورهها به طور منظم برگزار نشوند.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی افزود: دوسالانهها همیشه با موانعی مواجه بودهاند والا چه ضرورتی دارد که دوسالانه تصویرسازی شش دوره برگزار نشود. اصولا نمیتوانید یک دوسالانه را مثال بزنید که سه یا چهار دوره متوالی در یک تاریخ منظم برپا شده باشند. چه بسیار دوسالانههایی که شروع و یکدفعه با ناهمراهیهایی مواجه شدهاند.
وی یکی از موانع تاخیر در برپایی دوسالانهها را برنامهریزیهای خارج از مرکز هنرهای تجسمی برشمرد: این تعللها به خاطر ابراز سلیقههایی است که در برنامه ریزیها اعمال میشود. این سلیقهها نه در مرکز هنرهای تجسمی بلکه در بیرون از آن شکل میگیرد.
شالویی سپس انجمنها را برگزاری دوسالانهها موثر قلمداد کرد: در این زمینه انجمنهای هنری و تخصصی میتوانند کمک زیادی به برنامهریزان انجام دهند به عنوان مثال ما زمان برگزاری دوسالانه خوشنویسی را اردیبهشت قرار دادیم و مدیریت آن را هم به اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قزوین سپردیم.
وی ادامه داد: من شک ندارم که دوسالانه خوشنویسی در هیچ دورهای با مشکل مواجه نخواهد شد چون هیچ مانعی روبروی آن نیست، دبیرخانه به شکل دائم شکل گرفته، محل آن در قزوین است، همه پیشکسوتان نیز در این موضوع به تفاهم رسیدهاند و جز برنامههای استان قزوین تدوین شده است.
شالویی همچنین از خواست خود برای اجرایی شدن این طرح در مورد تمام دوسالانهها خبر داد: من به دنبال این هستم که در تمام دوسالانهها سیستمی همانند دوسالانه خوشنویسی اجرا شود مثلا وقتی دوسالانه سفال را به سمنان بردیم بنایمان برهمین منوال بود. چه بسا در بردن یک دوسالانه به شهرستان با مشکل مواجه شویم اما این مشکلات طبیعی هستند ولی با انتقادهایی مواجه میشویم که دوسالانه را به جای سمنان به تهران ببریم.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی ابراز کرد: این نگاهها باعث میشود برنامهریزیهایی که صورت گرفته است قدری با مشکل مواجه و روند کار کند شود. با اینهمه ما هیچوقت از مشارکت انجمنها در برگزاری دوسالانهها رویگردان نشدهایم و از آن دسته انجمنهایی که باید و شاید همکاری نکردهاند، درخواست میکنیم این همراهی را داشته باشند.
وی در این مورد به ذکر مثالی پرداخت: نمونه بارز آن همین دوسالانه تصویرگری است. جلسات بسیاری برگزار شد و حداقل به دو نفر حکم دبیری دادیم. محل برگزاری و بودجه شورای دوسالانه تعیین شد. اما چه عاملی باعث شد دوسالانه برگزار نشود؟
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برگزاری دوسالانه برای یک مدیر حوزه تجسمی جز افتخارات است. وقتی من میخواهم کارنامه خودم را ارائه کنم میگویم در فاصله میان جشنواره تجسمی فجر اول و دوم ، دوسالانههای کاریکاتور، پوستر، سفال و عکس را برگزار کردیم.
شالویی درباره خواست مرکز هنرهای تجسمی در برگزاری دوسالانهها اظهار کرد: اصلا برگزاری دوسالانه برای یک مدیر حوزه تجسمی جز افتخارات است. وقتی من میخواهم کارنامه خودم را ارائه کنم میگویم در فاصله میان جشنواره تجسمی فجر اول و دوم، دوسالانههای کاریکاتور، پوستر، سفال و عکس را برگزار کردیم.
مدیر مرکز هنرهای تجسمی در مورد موانع دیگر در برگزاری دوسالانهها گفت: گاهی وقتها با نگاههایی مواجه میشویم که عقیده دارد الزاما و اجبارا دوسالانهها باید در تهران برگزار شوند. این نگاه، کار را با مشکل مواجه میکند. ما میگوییم مرکز هنرهای تجسمی جایی نیست که تنها به تهران توجه کند. ما باید کل کشور را ببینیم و تهران بخشی از کشور است.
وی توضیح داد: مرکز هنرهای تجسمی به جریانهای هنری به صورت محدود نگاه نمیکند چون ما میخواهیم همه حضور داشته باشند. گاهی میبینیم برخی از هنرمندان عضو یک انجمن تخصصی نیستند. ما علاقمند هستیم در برنامهریزیهایمان هنرمندان عضو انجمن و خارج از انجمن حضور داشته باشند.
شالویی در مورد دوسالانه نقاشی عنوان کرد: آقای غلامعلی طاهری به عنوان مشاور مرکز تجسمی با انجمن نقاشان ایران جلساتی برگزار کرد. چندین بار هم از اعضای این انجمن برای برپایی نشستهایی دعوت کردیم. به همین دلیل اگر تعللی صورت گرفته، از ناحیه ما نبوده است.
وی ادامه داد: با عزم راسخ دوسالانه نقاشی را در تهران، نیشابور و مشهد با میزبانی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و با محوریت کمال الملک برگزار میکنیم. از انجمن نقاشی و همه هنرمندان این رشته برای همیاری این رویداد بزرگ دعوت میکنیم و هر زمان اعلام کنند، آماده برگزاری آن هستیم.
شالویی سپس به دوسالانه عکس و مجسمه که قرار بود امسال برگزار شوند، اشاره کرد: حکم دبیر دوسالانه عکس را بعد از پایان یازدهمین دوسالانه دادم. شورای سیاستگذاری آن تعیین شده و اداره ارشاد یزد نیز اعلام آمادگی کرده، بودجه و اعتبار آن هم کنار گذاشته شده است. منتهی انجمن ملی عکس درخواست کرده است سال آینده این رویداد برپا شود. دبیر و اعضای دوسالانه مجسمه سازی هم مشخص شدهاند اما خود انجمن خواسته است که سال آینده این دوسالانه برگزار شود.
وی نتیجهگیری کرد: پس اگر تعللی صورت گرفته، فقط و فقط به خاطر احترام به انجمنها بوده است. ما دوست داشتیم آنها را همیاری کنیم و تا آنجایی که بتوانیم انعطاف به خرج میدهیم. سعی میکنیم هر برنامهای که احساس کنیم میان ما و انجمن جدایی میاندازد، جوری تلطیف کنیم که جدایی از بین برود.
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