"سلطان هرزنامه" از زندان آزاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رابرت سولو- وی، بزرگترین مسئول ارسال هرزنامه از زندان آزاد شد. سولو- وی که به "سلطان هرزنامه" معروف است به مدت سه سال و 8 ماه و 27 روز آزادی مشروط دارد و در این مدت باید در یک آپارتمان کوچک در سیاتل آمریکا زندگی کند و با حقوق 10 دلار در ساعت در یک مغازه فروش چاپگر کار کند.

پس از طی این مدت که تحت نظارت کامل پلیس فدرال قرار دارد، این هرزنامه نویس 31 ساله می تواند به دنیای آنلاین بازگردد.

بنابراین اگر 3 سال دیگر متوجه افزایش تعداد هرزنامه هایی شدید که روزانه وارد صندوق پست الکترونیکی شما می شوند بدانید که "سلطان هرزنامه" بازگشته است.

وی در سال 2007 در پی شکایت دو شبکه اجتماعی دستگیر و به 4 سال زندان محکوم شد اکنون دوران محکومیت این هرزنامه نویس به پایان رسیده است.

سلطان هرزنامه بین سالهای 2003 تا 2007 توانست بیش از 10 تیلیارد هرزنامه را ارسال کند و توانست از این راه روزانه تا سقف 20 هزار دلار درآمد به دست آورد اما سرانجام در تابستان 2007 دستگیر شد.

وی در خصوص آزادی خود گفت: "اگر به دنیای هرزنامه نویسی بازگردم شروط آزادی مشروط خود را نقض می کنم و این پایان داستان آزادی من است."

وی افزود: "من بسیار مراقب هستم. زمانی که یک پیام پست الکترونیک می نویسم هرگز آن را برای دو گیرنده ارسال نمی کنم و هر ایمیل را تنها برای یک نفر می فرستم."

براساس گزارش وایردنیوز، "سلطان هرزنامه" تاکید کرد که درحال حاضر در حساب بانکی اش تنها چند صد دلار موجودی دارد.