تهیه برنامه آمایش اقتصادی در همدان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدمحمدکاظم حجازی در همایش فعالان اقتصادی استان همدان با اشاره به وجود فضای تعامل و همکاری بین نمایندگان بخش خصوصی و مدیران استان همدان اظهار داشت: وجود همکاری میان این دو بخش نویدبخش ایجاد عرصه کار و تلاش در همدان و ارتقا ثروت ملی است.

حجازی گفت: ایجاد این پارلمان علاوه بر افزایش تاثیر گذاری بخش خصوصی در جامعه، می تواند پیگیری های مجلس شورای اسلامی و اهداف برنامه پنجم توسعه را محقق کند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی این فعالیت ها برای ایجاد بسترهای لازم در جهت هم سو کردن سلایق فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: تهیه برنامه آمایش اقتصادی می تواند فعالان را از برنامه راه و اولویت های موجود در حمایت‌های اقتصادی مطلع سازد .

وی ادامه داد: باید پارلمان بخش خصوصی را برای فعالان بخش اقتصادی بسترسازی کرد.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه امروزه فضای کار برای مجموعه‌های خصوصی مهیا شده، گفت: سهم دولت در اداره مسائل اقتصادی کمتر شده است .

حجازی با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، اظهار داشت: این امر وقتی امکان‌پذیر است که بتوانیم امکان تأثیرگذاری را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم .

وی با تاکید بر اینکه باید جایگاه بخش خصوصی را از فضای نمادین به جایگاه واقعی رساند، افزود: نقش امروز تشکل های اقتصادی در کشور نقش ویژه ای است و باید مشکلات اقتصادی موجود از منظر تشکل ها مورد بررسی قرار گیرد.