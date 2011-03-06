تهیه برنامه آمایش اقتصادی در همدان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سیدمحمدکاظم حجازی در همایش فعالان اقتصادی استان همدان با اشاره به وجود فضای تعامل و همکاری بین نمایندگان بخش خصوصی و مدیران استان همدان اظهار داشت: وجود همکاری میان این دو بخش نویدبخش ایجاد عرصه کار و تلاش در همدان و ارتقا ثروت ملی است.
حجازی گفت: ایجاد این پارلمان علاوه بر افزایش تاثیر گذاری بخش خصوصی در جامعه، می تواند پیگیری های مجلس شورای اسلامی و اهداف برنامه پنجم توسعه را محقق کند.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تمامی این فعالیت ها برای ایجاد بسترهای لازم در جهت هم سو کردن سلایق فعالان اقتصادی است، اظهار داشت: تهیه برنامه آمایش اقتصادی می تواند فعالان را از برنامه راه و اولویت های موجود در حمایتهای اقتصادی مطلع سازد.
وی ادامه داد: باید پارلمان بخش خصوصی را برای فعالان بخش اقتصادی بسترسازی کرد.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس با بیان اینکه امروزه فضای کار برای مجموعههای خصوصی مهیا شده، گفت: سهم دولت در اداره مسائل اقتصادی کمتر شده است.
حجازی با بیان اینکه اجرای اصل 44 قانون اساسی همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است، اظهار داشت: این امر وقتی امکانپذیر است که بتوانیم امکان تأثیرگذاری را برای بخش خصوصی ایجاد کنیم.
وی با تاکید بر اینکه باید جایگاه بخش خصوصی را از فضای نمادین به جایگاه واقعی رساند، افزود: نقش امروز تشکل های اقتصادی در کشور نقش ویژه ای است و باید مشکلات اقتصادی موجود از منظر تشکل ها مورد بررسی قرار گیرد.
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