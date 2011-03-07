مردم "ملک سلیمان" را انتخاب کردند/ جای خالی پدیده در اکران 89

غلامرضا فرجی به خبرنگار مهر گفت: سال 89 فروش فیلم‌ها متوسط بود و مهمترین فیلمی که امسال روی پرده رفت "ملک سلیمان" بود، فیلمی که با توجه به باورهای اعتقادی و دینی مخاطب ساخته شده بود، تبلیغات مناسب داشت، از نظر فنی و کیفی در سینمای ایران پدیده محسوب می‌شد و در گیشه از مخاطب جواب گرفت.

مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری ادامه داد: گروه سازنده "ملک سلیمان" در زمان برگزاری نمایشگاه قرآن برنامه‌ریزی مناسب و حرفه‌ای داشتند و اطلاع‌رسانی درباره فیلم به خوبی انجام شد و مخاطبان اصلی این نوع آثار که با سینمای ایران قهر هستند از اکران "ملک سلیمان" باخبر شدند، فیلم از هفته اول اکران با اقبال مواجه شد، در تهران و شهرستان‌ها فروش کرد و روند موفقیت آن تا پایان هفته اکران ادامه پیدا کرد.

فرجی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های گروه سازنده فیلم "ملک سلیمان" گفت: شرکت در انواع نشست‌های تخصصی درباره فیلم و مصاحبه‌های مختلف گروه تولید این فیلم فضایی به وجود آورد تا فیلم دیده شود، در سالی که اکران در دست فیلم‌های متوسط بود "ملک سلیمان" بیشتر از سه میلیاردتومان فروش کرد و به سینماها رونق داد.

این کارشناس سینما افزود: "زخم شانه حوا" و "ناسپاس" دیگر فیلم‌هایی بودند که سال 89 در حوزه هنری پخش شدند، "زخم شانه حوا" که متعلق به سینمای دفاع مقدس بود اکران محدودی داشت و از آن استقبال نسبی شد، فیلم سینمایی "ناسپاس" که در حوزه سینمای تاریخی ساخته شده بود هم در اکران، فروش متوسط داشت.

وی گفت: فروش میلیاردی فیلم سینمایی "ملک سلیمان" نشان داد سینمای قرآنی و مذهبی می‌تواند در جدول فروش جایگاه مناسب داشته باشد، این اقبال به سینمای دینی می‌تواند رشد و پویایی سینمای ایران را تضمین کند، اگر سینماگران ایرانی از این قابلیت‌ها درست استفاده کنند افق تازه‌ای مقابل سینمای ایران ترسیم می‌شود.

غلامرضا فرجی درباره چشم‌انداز اکران سال 90 گفت: با توجه به تنوع فیلم‌ها می‌توان امیدوار بود امسال فیلم‌های بهتری در اکران داشته باشیم، فیلم‌هایی که برای مخاطب جذاب باشند و به اکران رونق بدهند و مردم را به سالن‌های سینما بیاورند، البته برنامه‌ریزی درست و استفاده از ظرفیت‌های موجود را در سال 90 نباید از یاد برد.

فیلم سینمایی "ملک سلیمان" به کارگردانی شهریار بحرانی پرفروش‌ترین فیلم سال 89 سه میلیارد و 100 میلیون تومان در سینمای تهران و شهرستان‌ها فروش کرد. امین زندگانی، مهدی فقیه، الهام حمیدی، حسین محجوب بازیگران این فیلم هستند. "ملک سلیمان" را مجتبی فرآورده تهیه کرده است.