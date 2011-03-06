مسابقات دانشجویی دومینو در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که در راستای ایجاد نشاط و انگیزه و تقویت کار تیمی و خلاقیت در دانشجویان برگزار می شود، 28 تیم 4 نفره از دانشگاه های کشور حضور دارند.
داوری مسابقات در دو بخش عمومی و فنی صورت می گیرد. داوری بخش عمومی توسط کارشناسان دومینو این دانشگاه به ارزیابی چیدمان از منظر هنری و تکنیکهای چینش دومینو خواهند پرداخت و در بخش فنی و مهندسی نیز دانش و مهارت تیمهای شرکت کننده در طراحی و پیاده سازی سازه ها و مکانیزمهای به کار رفته در چیدمان ارزیابی می شود.
فضایی که برای چیدمان در اختیار تیمها قرار می گیرد 5 در 4 متر مربع (20 مترمربع) و نفرات هر تیم 4 نفر در نظر گرفته شده است. تعداد مهره هایی که برای طراحی و تست مکانیزمها در طول مدت تمرین دراختیار هر تیم قرار می گیرد 300 مهره و حداکثر تعداد مهره هایی که زمان مسابقه در اختیار هر تیم قرار می گیرد 3 هزار مهره است.
دومین دوره مسابقات دومینو توسط شورای صنفی دانشکده مهندسی مکانیک از 17 تا 19 اسفندماه برگزار می شود.
دومین دوره مسابقات دانشجویی دومینوی 17 تا 19 اسفندماه در محل دائمی نمایشگاه دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که در راستای ایجاد نشاط و انگیزه و تقویت کار تیمی و خلاقیت در دانشجویان برگزار می شود، 28 تیم 4 نفره از دانشگاه های کشور حضور دارند.
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