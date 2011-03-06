مسابقات دانشجویی دومینو در دانشگاه امیرکبیر برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات که در راستای ایجاد نشاط و انگیزه و تقویت کار تیمی و خلاقیت در دانشجویان برگزار می شود، 28 تیم 4 نفره از دانشگاه های کشور حضور دارند.



داوری مسابقات در دو بخش عمومی و فنی صورت می گیرد. داوری بخش عمومی توسط کارشناسان دومینو این دانشگاه به ارزیابی چیدمان از منظر هنری و تکنیکهای چینش دومینو خواهند پرداخت و در بخش فنی و مهندسی نیز دانش و مهارت تیمهای شرکت کننده در طراحی و پیاده سازی سازه ها و مکانیزمهای به کار رفته در چیدمان ارزیابی می شود.



فضایی که برای چیدمان در اختیار تیمها قرار می ‌گیرد 5 در 4 متر مربع (20 مترمربع) و نفرات هر تیم 4 نفر در نظر گرفته شده است. تعداد مهره هایی که برای طراحی و تست مکانیزمها در طول مدت تمرین دراختیار هر تیم قرار می گیرد 300 مهره و حداکثر تعداد مهره هایی که زمان مسابقه در اختیار هر تیم قرار می گیرد 3 هزار مهره است.



دومین دوره مسابقات دومینو توسط شورای صنفی دانشکده مهندسی مکانیک از 17 تا 19 اسفندماه برگزار می شود.

