توزیع داروهای یارانه ای در داروخانه های هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبده زاده این مطلب را در همایش مدیران شرکت پخش سها هلال اعلام کرد و گفت: این تصمیم با توجه به قابلیتها و توانمندیهای مراکز پخش دارو و داروخانه های هلال احمر اتخاذ گردیده و داروهای یارانه ای بر اساس ضوابط مقررات جاری وزارت بهداشت و بنابر ضرورت در استانها توزیع خواهد شد.

وی از روند توسعه مراکز پخش دارو و تجهیز و اجرای طرح یکپارچه شدن داروخانه های هلال احمر ظرف یکسال گذشته اظهار رضایت کرد و گفت: سیاست دولت توزیع عادلانه دارو در اقصی نقاط کشور و مناطق محروم است و جمعیت هلال احمر و سازمان تدارکات پزشکی از طریق داروخانه ها و مراکز پخش هلال این امکان را فراهم ساخته اند که مردم در سراسر کشور به داروهای مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

عبده زاده تصریح کرد: انتظار می رود که ظرف مدت 4 تا 5 سال مراکز پخش دارو هلال احمر در سراسر کشور ایجاد شده و هموطنان در تمامی نقاط کشور و بویژه مناطقی که بخش خصوصی امکان ایجاد داروخانه و مرکز پخش را ندارد از خدمات دارویی هلال احمر بهره مند شوند.

وی تعیین سازمان تدارکات به عنوان مرکز دپوی داروهای استراتیژیک در مواقع بحرانی و بروز بلایای طبیعی را از دیگر سیاست های وزارت بهداشت بر شمرد و گفت: انتظار می رود که شعب شرکت پخش سها هلال مرکز استان و شهرستانها را پوشش دهند و این مهم در سال 1390 عملیاتی شود.

عبده زاده در مورد مباحث مربوط به بازار ناسالم رقابت شرکتهای دارویی و توزیع دارو ضمن پذیرش مشکلات واحد های تولیدی دارویی از جمله معضل نقدینگی صنعت دارو، از تلاش وزارت بهداشت برای رفع این مشکلات خبر داد.