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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۴۳

یک مقام وزارت بهداشت خبر داد:

توزیع داروهای یارانه ای در داروخانه های هلال احمر

توزیع داروهای یارانه ای در داروخانه های هلال احمر

معاون برنامه ریزی اداره کل نظارت بر امور دارو و مواد مخدر وزارت بهداشت از توزیع داروهای یارانه ای توسط داروخانه های هلال احمر سراسر کشور طبق ضوابط وزارت بهداشت در آینده ای نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عبده زاده این مطلب را در همایش مدیران شرکت پخش سها هلال اعلام کرد و گفت: این تصمیم با توجه به قابلیتها و توانمندیهای مراکز پخش دارو و داروخانه های هلال احمر اتخاذ گردیده و داروهای یارانه ای بر اساس ضوابط مقررات جاری وزارت بهداشت و بنابر ضرورت در استانها توزیع خواهد شد.

وی از روند توسعه مراکز پخش دارو و تجهیز و اجرای طرح یکپارچه شدن داروخانه های هلال احمر ظرف یکسال گذشته اظهار رضایت کرد و گفت: سیاست دولت توزیع عادلانه دارو در اقصی نقاط کشور و مناطق محروم است و جمعیت هلال احمر و سازمان تدارکات پزشکی از طریق داروخانه ها و مراکز پخش هلال این امکان را فراهم ساخته اند که مردم در سراسر کشور به داروهای مورد نیاز دسترسی پیدا کنند.

عبده زاده تصریح کرد: انتظار می رود که ظرف مدت 4 تا 5 سال مراکز پخش دارو هلال احمر در سراسر کشور ایجاد شده و هموطنان در تمامی نقاط کشور و بویژه مناطقی که بخش خصوصی امکان ایجاد داروخانه و مرکز پخش را ندارد از خدمات دارویی هلال احمر بهره مند شوند.

وی تعیین سازمان تدارکات به عنوان مرکز دپوی داروهای استراتیژیک در مواقع بحرانی و بروز بلایای طبیعی را از دیگر سیاست های وزارت بهداشت بر شمرد و گفت: انتظار می رود که شعب شرکت پخش سها هلال مرکز استان و شهرستانها را پوشش دهند و این مهم در سال 1390 عملیاتی شود.

عبده زاده در مورد مباحث مربوط به بازار ناسالم رقابت شرکتهای دارویی و توزیع دارو ضمن پذیرش مشکلات واحد های تولیدی دارویی از جمله معضل نقدینگی صنعت دارو، از تلاش وزارت بهداشت برای رفع این مشکلات خبر داد.

کد مطلب 1267754

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