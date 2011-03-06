مجموعه وزارت نیرو تعهدی نسبت به مصوبات استانی دولت ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، یوسف نجفی نماینده مراغه در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در بررسی طرح استیضاح وزیر نیرو در موافقت با این استیضاح، گفت: وزیر مقابل رئیس جمهور و مجلس پاسخگوست زیرا رای خود را از مجلس می گیرد و استفاده ما از ابزارهای نظارتی مانند استیضاح به معنای مخالفت با دولت نیست.

وی در پاسخ به شبهات ایجاد شده مبنی بر سیاسی بودن اقدام استیضاح کنندگان گفت: اگر این اقدام سیاسی بود بنده که در استیضاح وزیر راه طی تذکری با آن مخالفت کردم اینجا هم مخالفت خود را بیان می کردم اما اقدام ما به خاطر اعتقاداتمان به اجرای مصوبات رئیس جمهور است.

نجفی گفت: یکی از شئونات مدیریت اشرافیت بر حوزه است اما متاسفانه مجموعه ای که در وزارت نیرو کار می کنند به ماموریت ها و اهداف این وزارتخانه وفادار نیستند.

وی با بیان اینکه چند جلسه با وزیر نیرو در خصوص مشکلات موجود در بخش کشاورزی جلسه داشته است گفت: متاسفانه یک سال پس از آن جلسه تعهدات هنوز اجرایی نشده است.

وی گفت: یکی از معاونان آقای نامجو که نمی خواهم اسمش راببرم هیچ تعهدی نسبت به ماموریت های این وزارتخانه ندارد و باید در انتصاب وی تجدید نظر شود.

نماینده مراغه افزود: یکی از امتیازارت این دولت سفرهای استانی است اما در مجموعه وزارت نیرو هیچ اعتقادی به مصوبات دولت وجود ندارد. یکی از معاونان این وزارتخانه تاکید کرد که مصوبات کارشناسی نیست در حالیکه من این را توهین به دولت و رئیس جمهور می دانم چون معتقدم مصوبات کارشناسی است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: متاسفانه با استناد به ماده 32 قانون برنامه چهارم مبنی بر لزوم توجیه فنی و تخصصی مصوبات، مصوبات استانی دولت اجرایی نمی شود و این مصوبات در پشت این ماده به صورت انبوه در آمده اند.

نجفی با انتقاد از این گفته برخی مسئولان که مطالبات نمایندگان بیشتر منطقه است، خاطر نشان کرد: من معتقدم مطالبات منطقه ای با مطالبات ملی عجین است. این توهین به نمایندگان است که گفته شود نمایندگان مطالبات منطقه ای دارند.

نماینده مراغه ادامه داد: وظیفه وزارت نیرو مدیریت منابع آب و چالش بحران آب است در حالیکه ما شاهدیم دریاچه ارومیه خشک شده و بحران زیست محیطی آن برای کل کشور خواهد بود. سئوال این است که وزارت نیرو چه اقدامی برای آن انجام داده است؟ در حالیکه رئیس جمهور در جلسات متعددی به ای موضوع تاکید کرده است اما آیا این وزارتخانه برای دریاچه ارومیه برنامه ای دارد؟