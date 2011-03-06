2 مرکز مشاوره زنان آسیب پذیر در گلستان راه اندازی شد

سیاوش مقصودلواسترآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: مرکز مشاوره اچ آی وی در شهرستان گمیشان و مراوه تپه و اجرای برنامه‌های مداخلاتی در افزایش شناسایی بیماران در افراد در معرض خطر از فعالیتهای به انجام رسیده مرکز بهداشت استان در این راستاست.

وی اعلام کرد: برگزاری چهار جلسه کمیته تخصصی بیماریها و ایدز در سال جاری و مشارکت ادارات مرتبط در حمایت از بیماران مبتلا به اچ ای وی، کارگاه آموزشی ایدز و احتیاطات استاندارد در شهرستانهای استان و برگزاری دو کارگاه در مرکز بهداشت استان برای داروی IMOD و اختلالات جنسی به منظور ارتقای سطح آگاهی پرسنل از جمله برنامه‌های به اجرا درآمده از سوی مرکز بهداشت استان است.

معاون بهداشتی دانشگاه اذعان داشت: طی انجام این اقدامات روسای مراکز مدیریت بیماریها و تحقیقات ایدز ایران از فعالان حوزه پیشگیری از بیماری ایدز مرکز بهداشت استان تقدیر کردند.

وی از سپری شدن سه دهه از شناخت بیماری ایدز در دنیا خبر داد و خاطر نشان کرد: حدود 40 میلیون نفر با ابتلا به این ویروس زندگی می‌کنند و 30 میلیون نفر نیز تاکنون بر اثر این بیماری جان باخته‌اند.



مقصودلو با بیان این که ایدز منحصر به نژاد، منطقه یا کشور خاصی نیست بیان داشت: در حال حاضر هیچ کشوری، منطقه و نقطه ای در جهان یافت نمی شود که آلوده به بیماری ایدز نباشد و هیچ مرز جغرافیایی، جنسی، نژادی و سنی مانع از بروز این بیماری نمی‌شود.