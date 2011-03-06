اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، رقابتهای بدمینتون جام وحدت قهرمانی آذربایجانشرقی گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) با قهرمانی تیم تبریز پایان یافت.

در رقابتهای بدمینتون جام وحدت قهرمانی آذربایجانشرقی شش تیم حضور داشتند که پس از تبریز تیمهای مراغه و مرند دوم و سوم شدند.

در بخش رقابتهای انفرادی نیز در بخش یکنفره علی هفت برادران، وحید باباپور و آرش چگانی آذر اول تا سوم شدند و در بخش دونفره و دوبل تیم وحید باباپور و علی هفت برادران به مقام قهرمانی رسیدند و تیم هادی یوسفی و آرش امانی در جایگاه دومی ایستاد و مسعود نجد متشکر و رسول درفشی به مقام سومی دست یافتند.

همچنین تیم بدمینتون گسترش فولاد تبریز در رقابتهای قهرمانی لیگ دسته دوم قهرماتنی باشگاههای کشور که در قشم برگزار شد به مقام تیمی دست نیافت.

رقابتهای بدمینتون جام وحدت قهرمانی آذربایجانشرقی گرامیداشت میلاد پیامبر اکرم (ص) در خانه بدمینتون تبریز سالن گنجویان برگزار شده بود.

تیم اسکی جوانان و بزرگسالان بانوان آذربایجان شرقی راهی پیست پولاد کف شیراز می شوند

تیم اسکی جوانان و بزرگسالان بانوان آذربایجان شرقی برای حضور در رقابتهای قهرمانی کشور راهی پیست پولاد کف شیراز می شوند.

رقابتهای قهرمانی کشور بانوان به میزبانی شیراز در دو رده جوانان و بزرگسالان از 21 اسفند برگزار خواهد شد و در تیم اسکی جوانان پریسا شاهمرادپور، غزال متین و روژین سعدی آبادی حضور دارند.

در تیم اسکی بزرگسالان که به مربیگری عالشی راهی رقابتها میشود پریا علیار یگانه، الناز تقی زاده، مونا خانلی، روناک سعید ابادی و نازنین طالبی حضور دارند.

تیم بزرگسالان و جوانان آذربایجانشرقی در سال 88 در رقابتهای قهرمانی کشور حضور نداشت ولی در سال 1387 تیمهای نونهالانم و جوانان به مقامهای نائب قهرمانی کشور دست یافته بودند.

تیراندازان جانباز و معلول آذربایجان شرقی به یک طلا در لیگ باشگاههای کشور دست یافت

تیم تیراندازای بانوان و آقایان هیئت ورزش جانبازان و معلولین آذربایجانشرقی با یک طلا، دومقام چهارمی و یک ششمی به کار خود در رقابتهای لیگ تیراندازی قهرمانی باشگاههای کشور پایان داد.

زهرا علی بیگی تیرانداز تبریزی در رشته تفنگ بادی در بخش استاده به تنها مدال طلای کاروان آذربایجان شرقی رسید.

در بخش بانوان نیز دو مقام چهارمی بدست آمد و الناعونی در رشته طپانچه و ریحانه یوسف پور در رشته تفنپ بادی دراز کش به مقام چهارمی دست یافتند.

در بخش آقایان نیز مجید اردشیر فلاح به مقام بهتر از ششمی کشور در بخش طپانچه دست نیافت.

رقابتهای لیگ تیراندازی قهرمانی باشگاههای کشور به میزبانی تهران برگزار شد.