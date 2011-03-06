شباهت لوگوی المپیک 2012 با موزه هولوکاست/عروسک یک چشم یادآور"دجال"

به گزارش خبرنگار مهر، نشان المپیک 2012 لندن را شرکت Wolff Olins با مدیریت Wally Olins که یک فراماسون تحصیلکرده در دانشگاه آکسفورد است در سال 2007 طراحی کرد و بابت این پروژه دستمزدی 400 هزارپوندی دریافت کرد. با رونمایی از این لوگو، بسیاری از مردم اعتراض کردند که شکل جالب توجهی ندارد اما برگزارکنندگان در پاسخ به این اعتراضات گفتند که این لوگو بسیار جوان پسند، ورزشی و شجاعانه طراحی شده است.

ایران به عنوان یکی از کشورهایی که همواره با نظام صهیونیستی ضدیت داشته طی نامه ای به کمیته بین المللی المپیک به نشان این بازی های اعتراض کرد و آن را نژادپرستانه خوانده است.



در نامه محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده، به عنوان رئیس و دبیرکل کمیته ملی المپیک ایران خطاب به ژاک روگ، رئیس کمیته بین المللی المپیک، آمده است: متاسفانه همگان شاهدیم که المپیک پیش رو در آغاز راه و در حالی که کمتر از دو سال تا برپایی آن باقیمانده با چالشی اساسی که قطعا زاییده روح نژادپرستی برخی افراد است مواجه شده است. استفاده از واژه zion از سوی طراح لوگوی المپیک در آرم بازی‌های المپیک 2012 اقدامی بسیار زشت و خلاف شعارهای ارزشی المپیک است که مطمئنا عدم برخورد شخص جنابعالی با این موضوع می‌تواند حضور حداکثری کشورهای شرکت‌کننده به‌خصوص کشورهایی همچون ایران را که بر پیروی از اصول و ارزش‌ها تاکید دارند تحت تاثیر قرار دهد.



پاسخ مسئولان کمیته بین المللی المپیک قابل پیش بینی بود: نشان بازی های المپیک 2012 لندن تنها دربرگیرنده نشان این بازی هاست و معنای دیگری ندارد.



در حالی که مستندات و تحقیقات نشان می دهد که این لوگو، مفاهیمی به غیر از عدد 2012 را هم می تواند در برداشته باشد. تصویر بالا ، نمایی از موزه هولوکاست کشور آلمان است که با دقت نظر در آن و تفکیک بنا، می توان واژه zion را در آن پیدا کرد. این موزه بی شباهت به نشان المیپک 2012 نیست.



البته در این میان شواهد دیگری نیز وجود دارد که می تواند بر منظوردار بودن لوگوی 2012 تاکید کند. اینکه عروسک بازی ها یک چشم است و از سویی نقطه ای که در لوگوی المپیک وجود دارد بر چه چیزی دلالت می کند؟ آیا این عروسک یک چشم و نقطه ای که در وسط لوگوی 2012 طراحی شده نمی تواند یادآور "دجال" باشد؟



"ونلاک" و "مندویل" نام عروسک های بازی های المپیک 2012 لندن هستند اما چرا آنها یک چشم دارند و آیا نمی توان گمانه زنی کرد که در پس طراحی این عروسک ها، اندیشه ای نهان شده است؟



"مسیح دجال" یا مسیح دروغین در روایت دینی به شخصی اطلاق می شود که در آخرالزمان ظهور می کند و با انجام معجزاتی ، مردم را فریفته و در اورشلیم ادعای خدایی می کند. دجال فردی با یک چشم و صورتی کریه و موهایی تابدار که بر پشانیش کلمه کفر حک شده، تصویر شده است.



بعضی از نویسندگان اسلامی نیز با توجه به ریشه لغت «دجال» آن را منحصر به یک فرد بخصوص نمی‌دانند بلکه آن را عنوانی می‌دانند کلی برای افراد پر تزویر حیله گر و حقه باز که برای فریب مردم از هر وسیله‌ای استفاده می کنند. دجال شخصی است که حق را با باطل آمیخته و از حق برای راهبرد اهداف شیطانی خود استفاده می‌کند.



اکنون با توجه به این تصاویر و شواهد، آیا نمی توان به لوگو و عروسک های بازی های المپیک 2012 لندن شک کرد؟ با این اوصاف باید دید مسئولان ورزش ایران در خصوص این وقایع چه تصمیمی اتخاذ می کنند و آیا قصد دارند المپیک 2012 لندن را تحریم کنند و یا در این بازی ها حضور پیدا می کنند.