11 عضو طالبان در هلمند کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام ارشد ولایت هلمند امروز یکشنبه به خبرگزاری شینهوا گفت: روز گذشته در نتیجه حمله هواپیماهای جنگی نیروهای ناتو به پناهگاه طالبان در ولایت هلمند 11 عضو این گروه از جمله یک سرکرده محلی کشته شدند.

وی که خواست نامش فاش نشود، افزود: بالگردهای نیروهای ناتو به مقر طالبان در منطقه "موسی قلعه" برخورد کردند که در نتیجه آن 11 شبه نظامی از جمله "مولا فضیل" سرکرده طالبان کشته شدند.

مولا فضیل فرمانده شبه نظامیان در منطقه سانجین در 555 کیلومتری جنوب شهر کابل بود. سانجین که در نزدیکی ولایت هلمند قرار دارد در گذشته به عنوان بازار تریاک افغانستان شهرت داشت و اکنون 50 هزار افغانی در آن سکونت دارند و در چهار سال گذشته این شهر خطرناک ترین نقطه برای نظامیان انگلیسی محسوب می شد و یک سوم از نظامیان انگلیسی کشته شده در افغانستان در این شهر جان خود را از دست داده اند.