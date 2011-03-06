  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۵۵

مستند "بازارهای هرمزگان" تهیه شد

مستند "بازارهای هرمزگان" تهیه شد

مستند "بازارهای هرمزگان" به کارگردانی منصور نعیمی و تهیه‌کنندگی علیرضا حمیدی‌زاده در 10 قسمت 30 دقیقه‌ای در مرکز خلیج فارس آماده پخش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حمیدی‌زاده با بیان اینکه این مستند بیش از دوماه پیش تولید داشته و بر اساس تحقیق و نگارش تولید شده است، گفت: تصویربرداری مستند "بازارهای هرمزگان" از اسفندماه سال گذشته آغاز و اواخر شهریورماه سال جاری به پایان رسید.

وی افزود: این مستند با نگاهی به مجموعه بازارهای استان هرمزگان وضعیت بازارها را از گذشته تاکنون مورد بررسی قرار داده است.

حمیدی‌زاده به اهمیت فعالیت اقتصادی در بندرعباس از دیرباز اشاره کرد و گفت: در این مستند بازارهای بندرعباس، لارستان، کنگ، بندرلنگه، میناب، فین، بستک، حاجی آباد، سیریک، کوهستک، ویتاب و میناب معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مستند بازارهای هرمزگان به شیوه ویدئو پرتابل تصویربرداری شده است، تصریح کرد: در این مستند سعی شده جذابیت‌های بازارها نیز به تصویر کشیده شود.

این تهیه‌کننده ادامه داد: مجموعه مستند "بازارهای هرمزگان" نخستین کار پژوهشی در مورد بازارهای استان هرمزگان به شمار می آید و تاثیر به سزایی در جذب گردشگران و جهانگردان به سمت و سوی این بازارها خواهد داشت.

  
     
 

کد مطلب 1267767

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها