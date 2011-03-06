مستند "بازارهای هرمزگان" تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حمیدی‌زاده با بیان اینکه این مستند بیش از دوماه پیش تولید داشته و بر اساس تحقیق و نگارش تولید شده است، گفت: تصویربرداری مستند "بازارهای هرمزگان" از اسفندماه سال گذشته آغاز و اواخر شهریورماه سال جاری به پایان رسید.

وی افزود: این مستند با نگاهی به مجموعه بازارهای استان هرمزگان وضعیت بازارها را از گذشته تاکنون مورد بررسی قرار داده است.

حمیدی‌زاده به اهمیت فعالیت اقتصادی در بندرعباس از دیرباز اشاره کرد و گفت: در این مستند بازارهای بندرعباس، لارستان، کنگ، بندرلنگه، میناب، فین، بستک، حاجی آباد، سیریک، کوهستک، ویتاب و میناب معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه مستند بازارهای هرمزگان به شیوه ویدئو پرتابل تصویربرداری شده است، تصریح کرد: در این مستند سعی شده جذابیت‌های بازارها نیز به تصویر کشیده شود.

این تهیه‌کننده ادامه داد: مجموعه مستند "بازارهای هرمزگان" نخستین کار پژوهشی در مورد بازارهای استان هرمزگان به شمار می آید و تاثیر به سزایی در جذب گردشگران و جهانگردان به سمت و سوی این بازارها خواهد داشت.





