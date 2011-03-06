ماموریت شورای صنفی نمایش تا پایان اسفند 89 است

غلامرضا فرجی در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: طبق مصوبه شورای صنفی نمایش پایان ماموریت این شورا اسفند 89 است. به همین دلیل با رایزنی صنوف سینمایی با اداره نظارت و ارزشیابی ارشاد فعلا جلسات تا پایان سال برگزار می‌شود.

وی افزود: برای اکران عید نوروز مذاکره‌هایی را انجام دادیم اما هنوز نتیجه قطعی آن مشخص نشده است. قطعا انتخاباتی صورت خواهد گرفت و نمایندگانی از انجمن سینماداران و صنف واحد تهیه‌کنندگان برای انتخابات جدید معرفی می‌شوند.

خانه سینما جمعه 13 اسفندماه متن آیین‌نامه پیشنهادی خود را برای اکران سال 90 منتشر کرد، اما علیرضا سجادپور مدیر اداره کل نظارت و ارزشیابی ارشاد شنبه 14 اسفندماه از تشکیل شورا با حضور نمایندگانی از صنف واحد تهیه‌کنندگان خبر داد. از طرفی فرهاد توحیدی رئیس هیئت مدیره خانه سینما واکنش‌هایی مبنی بر اینکه مدیران سینمایی ارزیابی درستی از اقدامات خود ندارند، در مصاحبه‌ای ارائه کرد.

مدیر پخش و بازاریابی حوزه هنری درباره وضعیت نمایش "کلانتری غیرانتفاعی" در ادامه بیان کرد: طبق هماهنگی که با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای اکران عمومی این فیلم داشتیم، تمام تبلیغات، زمان اکران و... را با آنها هماهنگ کردیم. قطعا قبلا از هر اکرانی با تهیه‌کنندگان اثر هماهنگی‌های لازم برای هزینه‌های لازم انجام می‌شود.

وی درباره کپی ویدئویی که از این فیلم هم اکنون در سینماها اکران می‌شود، گفت: این کپی است که کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اختیار ما قرار داده است.

"کلانتری غیرانتفاعی" به کارگردانی یدالله صمدی مدتی است به صورت آزاد اکران عمومی شده است. پخش این فیلم سینمایی با حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی است.