به گزارش خبرگزاری مهر، قطب شمال میدان زمین در بالاترین سرعتی که تا به حال در تاریخ حیات بشر به ثبت رسیده، در حال حرکت به سوی روسیه است، پدیده ای که می تواند موارد زیادی را از ایمنی سیستمهای حمل و نقل مدرن گرفته تا مسیرهای معمول و قدیمی مهاجرت پرندگان تحت تاثیر خود قرار دهد.

دانشمندان می گویند قطب شمال میدان مغناطیسی زمین که برای دو قرن در محدوده کانادا قرار داشت، هم اکنون تغییر موقعیت داده و با سرعت 64 کیلومتر در سال رو به سوی روسیه گذاشته است. سرعت این حرکت طی دهه گذشته به اندازه یک سوم افزایش پیدا کرده و این احتمال وجود دارد که با این روند سرعت نشانگر قطب نماها به زودی وارونه شده و به جای شمال جنوب را نشان دهند، پدیده ای که هر یک میلیون بار یک بار رخ می دهد.

در حال حاضر این پدیده مشکلاتی را در زمینه هوانوردی به وجود آورده است. فرودگاه بین المللی تامپا در فلوریدا برای یک ماه در حال تغییر نام دادن سه باند پروازش بود، زیرا در اکثر فرودگاه های آمریکا رایج است باندهای پرواز بر اساس زاویه و جهتی که دارند با استفاده از ارقام نامگذاری می شوند.

روند حرکت کنونی قطب شمال زمین از جزیره "السمر" در کانادا به سوی روسیه هر پنج سال یکبار یک درجه زاویه نشانگر قطب نماها را تغییر می دهد و فرودگاه های آمریکا نیز بر همین اساس هر پنج سال یکبار ناگزیرند نام باندهای خود را تغییر دهند.

محققان معتقدند حرکتهای قطب شمال زمین بر اساس تغییراتی ایجاد می شود که در هسته مذاب زمین که مملو از آهن است، رخ می دهد. اطلاعاتی که تا کنون از حرکات قطب زمین به ثبت رسیده نشان می دهد موقعیت قطبها برای چندین دهه ثابت بوده است اما از سال 1904 میلادی قطب شمالی حرکت خود را به سوی شمال شرق با سرعتی برابر 14 کیلومتر بر ساعت آغاز کرده است که این سرعت از سال 1989 افزایش قابل توجهی از خود نشان داده است.

این تغییرات بر روی زندگی تمامی جاندارانی که در طول زندگی خود مهاجرت می کنند، تاثیرگذار خواهد بود، پرنده ها، لاکپشتهای دریایی و والها در آینده و با توجه به این تغییرات به تنظیم دوباره قدرت مکان یابی خود نیازمند خواهند شد.

بر اساس گزارش ایندیپندنت، با این همه و با وجود دردسرهایی که آمریکایی ها برای تغییر دادن نام باندهای پرواز خود متحمل شدند، این پدیده یک بخش مثبت نیز دارد، آمریکایی ها از این پس می توانند شاهد تعداد بیشتری از شفقهای شمالی باشند!